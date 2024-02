Nouveau chapitre dans le dossier des Kings de Los Angeles à Québec: la formation californienne ira disputer des matchs à Salt Lake City, en Utah, sans aucune subvention, a rapporté La Presse, lundi. De nombreux politiciens ont profité de la nouvelle pour critiquer la décision de la Coalition avenir Québec (CAQ).

Pour le député du Parti libéral du Québec (PLQ) Frédéric Beauchemin, la situation est simplement «gênante» pour le gouvernement québécois.

«Suis-je le seul à trouver la comparaison ridicule? Moins de places dans l’amphithéâtre, ventes de billets comparables à Québec et pourtant, 0$ investit [sic] par l’État de Utah! Eric Girard devrait s’excuser. C’est gênant», a pesté M. Beauchemin dans une publication relayée sur X.

Chez Québec solidaire (QS), Alexandre Leduc, leader parlementaire, a parlé de «mauvaises décisions financières».

«Encore une fois, on a la démonstration que la CAQ négocie mal et échoue à obtenir ce qui est le mieux pour le Québec. Maintenant, ce gouvernement doit assumer ses mauvaises décisions financières et cesser de mettre le fardeau sur les travailleuses qui portent nos services publics à bout de bras», a-t-il dans un mémo envoyé aux médias.

De son côté, le chef du Parti conservateur du Québec (PCQ) Éric Duhaime a parlé d'une situation «clownesque». «Il y a quelque chose de complètement clownesque. On passe pour des ti-counes», a lancé M. Duhaime en point de presse à Québec. Le ministre Girard doit présenter, le 12 mars prochain, un budget «largement déficitaire», a-t-il souligné.

«(Il) va nous annoncer dans deux semaines qu'il n'a pas une cenne, qu'on est mal pris. (...) C'est encore plus inacceptable dans le contexte économique actuel», a lancé M. Duhaime.

Pascal Paradis, du Parti québécois (PQ), a souligné que le «Québec se distingue pour les mauvaises raisons» alors que «les contribuables payent les millionnaires du hockey de leur propre poche alors qu’ailleurs, les promoteurs privés s’organisent.»

L'exemple de Salt Lake City en est un autre qui s'ajoute à la liste des villes où on a organisé des événements reliés à la LNH sans gaspiller de fonds publics.



La Presse confirmait lundi que ni Salt Lake City ni l’État de l’Utah n’avaient eu à débourser de deniers publics pour la venue de l’équipe de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Le gouvernement de François Legault devra quant à lui débourser 5 à 7 millions $ pour que Québec accueille deux matchs de la formation de la Californie. Au moment de son annonce en novembre, la subvention avait vivement fait réagir, autant du côté de la population que de l’opposition.

Même au sein de la CAQ, des députés avaient exprimé leur mécontentement concernant la nouvelle.

Peu après l'annonce de cette subvention, le Canadien de Montréal avait également fait savoir que l'équipe aurait pu aller jouer gratuitement au Centre Vidéotron.

Après ce désaveu et des sondages défavorables à son endroit ont été publiés, François Legault laissait tomber une semaine plus tard que «les Québécois [étaient fâchés] contre [lui]».

Les Kings joueront à Salt Lake City le 23 septembre et à Québec les 3 et 5 octobre. Dans les deux cas, les billets les moins chers seront vendus au coût d'un peu plus de 70 $ canadiens. Les billets les plus chers au Centre Vidéotron coûteront cependant 110 $ contre près de 480 $ en Utah.

Salt Lake City dans la LNH éventuellement?

En janvier dernier, le groupe de l’Utah Smith Entertainment Group (SEG) publiait un communiqué afin de faire mousser la possibilité qu’une équipe de la LNH vienne s’installer à Salt Lake City.

«SEG entrevoit un avenir rapproché où la LNH connaîtra du succès en Utah, et nous sommes concentrés à 100 % sur l'atteinte de cet objectif le plus rapidement possible», écrivait le groupe, qui possède notamment le Jazz de l'Utah dans la NBA et le Real Salt Lake en MLS.

«La LNH apprécie l'intérêt démontré par SEG pour l'arrivée d'un club de la LNH en Utah, avait alors rétorqué l’organisation sportive. L'Utah est un marché prometteur, et nous sommes très heureux de pouvoir poursuivre ces discussions.»

Présentement, l'Utah est le domicile des Grizzlies, le club-école de l'Avalanche du Colorado dans l'ECHL.

Avec de l'information de La Presse canadienne.