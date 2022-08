Les libéraux estiment à 5000 $ par famille par an les réductions fiscales et de tarifs qu'ils accorderont s'ils prennent le pouvoir, mais il manque encore des mesures pour arriver au compte.

À l'instar de la CAQ et du Parti conservateur, la cheffe libérale Dominique Anglade a donc aussi ajouté lundi à la surenchère de mesures visant à rétablir le pouvoir d'achat des Québécois, en présentant son «Plan portefeuille» encore incomplet.

DOSSIER | Élections Québec 2022



Ces mesures priveront le Trésor public d'au moins 4 milliards $ de revenus, alimentant un déficit qu'un gouvernement libéral s'engage à résorber sur sept ans. Dimanche, la cheffe libérale avait dit qu'elle écartait un retour au déficit zéro, afin de rassurer les électeurs qui craignent des compressions budgétaires.

Le bouquet de mesures proposé lundi ne permet pas encore de totaliser les 5000 $ promis, mais le parti a dit que d'autres engagements suivront cette semaine, notamment pour les aînés.

Il est possible de baisser les impôts sans endetter les prochaines générations comme le promet @francoislegault . Jamais, le @LiberalQuebec n’hypothéquerait l’avenir de nos jeunes pour financer une promesse électorale. #Qc2022 #polqc

Le Parti libéral du Québec (PLQ) veut aider les citoyens étranglés par l'inflation. Une partie du plan était déjà connue.

«On a compris l'importance de redonner des moyens à chaque famille québécoise», a expliqué Mme Anglade en conférence de presse à Québec.

Un éventuel gouvernement libéral pourrait-il toutefois augmenter d'autres tarifs ou, par exemple, réinstaurer une tarification variable des services de garde, comme l'avait fait le précédent gouvernement Couillard?

«Ce n'est aucunement l'intention qu'on a», a assuré la cheffe libérale.

✅ Geler les tarifs d’Hydro-Québec et enlever la TVQ sur les premiers 4,000$ de la facture d’électricité.



✅ Bonifier le crédit d’impôt pour solidarité pour soutenir les plus démunis.



Cette première série de mesures concrètes et durables va réellement aider les familles !