Une récente étude du site de recherche de logement Rentals.ca et de la firme de conseil en immobilier Bullpen Research & Consulting Inc. révèle que le prix moyen des loyers au Canada a récemment atteint un sommet, avec une somme de 1959 $.

Il s’agit d’une hausse de 11,1 % en comparaison avec l’année dernière.



Compte tenu des circonstances, Montréal fait relativement bonne figure, alors que la métropole se place au 26e rang de la liste des 3 ½ les plus chers, avec un loyer moyen de 1524 $ et au 24e rang pour les 4 ½, avec 1943 $. Ce sont des hausses respectives de 4,3 % et de 2,3 %, comparativement à l’an dernier.

Ailleurs au pays

C’est Vancouver qui remporte la palme des loyers les plus chers, alors qu’il en coûte 2574 $ pour se loger dans un appartement avec une chambre. Toronto arrive au deuxième rang, avec un loyer moyen de 2329 $ pour le même type de logement.

De manière générale, l’Ontario et la Colombie-Britannique dominent le classement, alors que les deux provinces monopolisent les 21 premières places du palmarès.

Les maisons unifamiliales sont les plus chères au pays, alors qu’elles nécessitent de payer un loyer moyen de 3061 $.