À travers le Canada, le prix moyen des loyers est remonté après avoir atteint des niveaux bas pendant la pandémie, avec un taux mensuel actuel de 20% plus élevé pour les nouveaux locataires par rapport à il y a deux ans, selon les plus récentes données publiées sur les locations.

Ceci est une traduction de CTV News.

En avril 2021, le loyer moyen d'une propriété était d'environ 1 662$, selon les données compilées à partir de nouvelles annonces sur Rentals.ca. Cependant, le prix moyen des loyers est maintenant d'environ 2 002$ en avril 2023.

Cela représente également une hausse de 9,6% par rapport à la même période de l'année dernière.

En ce qui concerne le prix d'un appartement avec une chambre, Vancouver était la ville la plus chère avec un prix moyen demandé de 2 787$, suivie de près par Toronto avec 2 526$.

Ces données, publiées en mai dans un rapport sur Rentals.ca, sont basées sur les inscriptions mensuelles de propriétés locatives hébergées sur divers sites de location au sein du réseau d'inscriptions sur le web(ILS) de Rentals.ca. Elles sont basées uniquement sur les prix demandés pour les logements vacants, afin de donner une idée des tendances pour lesquelles une personne à la recherche d'un appartement pourrait actuellement faire face, selon le rapport.

Et ce que les Canadiens rencontrent semble être une augmentation vertigineuse des prix. Le rapport a révélé que le prix moyen d'un appartement avec une chambre dans 35 des villes les plus peuplées du pays était de 1 811$, tandis que celui d'un appartement avec deux chambres était de 2 239$.

Parmi ces 35 villes, seulement 10 affichaient des prix moyens inférieurs à 2 000$ pour un appartement avec deux chambres.

Lorsqu'on prend en compte toutes les villes suivies par Rentals.ca, le loyer moyen pour un appartement avec une chambre en avril était de 1 724$, avec un coût moyen de 2 076$ pour un appartement avec deux chambres. Par rapport aux prix d'avril 2022, le coût d'un logement loué, d'un appartement, d'une unité en copropriété ou d'une maison a augmenté respectivement de 12,9%, 3,7% et 6,4%.

Dans certaines régions du Canada, notamment à Calgary et à Toronto, les loyers ont augmenté de plus de 20% en seulement un an, et seules quelques villes ont vu leurs prix stagner ou baisser par rapport à avril 2022.

Le coût de la vie dans un logement loué en Ontario a connu la plus forte augmentation annuelle par rapport aux autres provinces, avec une hausse de 16,7% du prix moyen.

Les provinces les plus chères

L'Alberta a connu la deuxième plus forte hausse, les prix ayant augmenté de 14,8% depuis avril 2022. Malgré cela, il est encore presque 1 000$ moins cher de vivre en Alberta qu'en Ontario ou en Colombie-Britannique, qui a connu la croissance annuelle la plus lente avec une augmentation de 5,6%.

La Saskatchewan a enregistré une augmentation annuelle de 8% du loyer moyen, mais reste nettement moins chère que les provinces en tête de l'échelle des prix élevés. Vous pouvez louer deux appartements de trois chambres en Saskatchewan pour le prix d'un appartement de trois chambres en Colombie-Britannique.

Par rapport au taux de loyer moyen le plus bas pendant la pandémie (avril 2021), les loyers ont augmenté de 29% en Ontario et de 28% en Colombie-Britannique.

Parmi la liste comparant les prix dans 35 villes, l'endroit le moins cher pour louer un appartement avec une chambre était Regina, en Saskatchewan, où le prix moyen demandé est d'environ 1 091$, indique le rapport.

Mis à part Vancouver et Burnaby, qui se sont classées troisièmes avec 2 330$, les villes ou régions les plus chères pour chercher un appartement avec une chambre étaient toutes situées en Ontario, la plupart faisant partie de la région du Grand Toronto.

Ces «marchés de taille moyenne du GTW» deviennent de plus en plus chers, avec une croissance annuelle des loyers de 31,9% à Scarborough et de 31,2% à Brampton.

Le rapport souligne que les propriétés qui étaient répertoriées à plus de 5000$ par mois ou à moins de 500$ par mois ont été retirées de l'échantillon avant que les moyennes ne soient calculées.

Les données collectées par Rentals.ca diffèrent des données sur les loyers collectées par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) car elles proviennent des annonces actives hébergées sur les sites de Rentals.ca.

La SCHL est la société fédérale chargée de l'administration de la Loi nationale sur le logement. Leurs données sur les prix des loyers comprennent principalement des immeubles d'appartements construits pour être loués et des maisons de ville à louer, tandis que Rentals.ca inclut également des appartements en sous-sol ainsi que des appartements dans des copropriétés, des maisons jumelées et des maisons individuelles dans leurs données.

«Les données du réseau ILS de Rentals.ca fournissent généralement des taux de loyer beaucoup plus élevés par rapport à la SCHL, car les unités vacantes sont généralement réinitialisées aux taux du marché lorsqu'elles ne sont pas soumises à un contrôle des loyers», indique le rapport.

Les données les plus récentes de la SCHL sur le loyer moyen à travers le Canada, datant d'octobre 2022 et publiées en mars, indiquent que le loyer moyen pour un appartement avec deux chambres était de 1 779$ à Toronto, de 2 009$ à Vancouver, de 1 463$ à Calgary et de 1 022$ à Montréal.