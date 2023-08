Les locataires canadiens déplorent depuis longtemps l'augmentation des prix demandés par les propriétaires, mais en juillet, ces prix ont atteint un niveau inégalé à travers le pays.



Les données de Rentals.ca et de la firme de recherche Urbanation publiées cette semaine montrent que le loyer moyen demandé en juillet a atteint 2078 $, soit un peu moins de 9 % de plus que le même mois de l'année dernière.

Les organisations à l'origine des données ont indiqué que les chiffres de juillet constituent également le rythme de croissance le plus rapide des trois derniers mois et ajoutent que le loyer demandé moyen a augmenté de 1,8 % entre juin et juillet, ce qui représente l'augmentation mensuelle la plus rapide des huit derniers mois.

Par rapport à juillet 2021, le loyer demandé moyen a augmenté de 21 %, soit 354 $ par mois en moyenne.

Rentals.ca et Urbanation ont attribué cette hausse à une augmentation du nombre d'étudiants de niveau postsecondaire qui signent des baux avant l'automne; à des niveaux sans précédent de croissance démographique; et à des acheteurs de maison qui retardent leurs achats en raison de la hausse des taux d'intérêt.

«Le marché locatif canadien est actuellement confronté à une tempête parfaite de facteurs qui poussent les loyers vers de nouveaux sommets», a déclaré Shaun Hildebrand, le président d'Urbanation, dans un communiqué de presse.

«Il s'agit notamment de la haute saison des locations, d'une politique d'ouverture des frontières aux nouveaux résidents, d'une augmentation rapide des revenus et des pires conditions d'accessibilité à la propriété.»

Les agents immobiliers ont signalé que certains acheteurs potentiels sont restés à l'écart du marché pendant la majeure partie de l'année, après avoir été effrayés par une succession de hausses des taux d'intérêt qui ont entamé leur pouvoir d'achat.

Le prix moyen d'une maison a atteint 709 218 $ en juin, en hausse de 6,7 % par rapport à l'année précédente, a indiqué l'Association canadienne de l'immeuble le mois dernier. En données désaisonnalisées, il était de 709 103 $, en baisse de 0,7 % par rapport à l'année précédente.

L'Association estime que le prix moyen national des maisons diminuera de 0,2 % à partir de 2022 pour atteindre 702 409 $ cette année, avant de remonter à 723 243 $ en 2024.

Ces prix maintiennent les locataires sur le marché, mais ils ne bénéficient pas non plus d'un grand soulagement.

Pour la première fois, les loyers moyens demandés pour les condominiums et les appartements construits à cette fin ont dépassé les 2000 $ en juillet, atteignant 2008 $, selon les recherches de Rentals.ca et d'Urbanation.

Les appartements d'une seule chambre à coucher ont connu une augmentation annuelle de 13 % et une augmentation mensuelle de 2,5 %, ce qui a porté le chiffre de juillet à 1850 $.

Montréal a connu une accélération significative des loyers demandés, mais la plupart des autres marchés ont progressé à un rythme plus lent que la norme ces derniers temps.

Le rapport de Rentals.ca et Urbanation a également détecté une augmentation des loyers demandés pour ceux qui cherchent des colocataires. En Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario et au Québec, le loyer demandé pour ce type de logement a augmenté en moyenne de 16 % au cours de la dernière année pour atteindre 971 $.

Vancouver et Toronto arrivent en tête des loyers moyens demandés pour les colocations, avec des loyers respectifs de 1455 $ et 1296 $.