Les médiateurs internationaux ont semblé faire des progrès, mercredi, dans la prolongation de la trêve à Gaza, encourageant les dirigeants du Hamas à continuer de libérer des otages en échange de la libération des prisonniers palestiniens et d'un répit supplémentaire dans l'offensive aérienne et terrestre d'Israël. Dans le cas contraire, la trêve expirera dans la journée.

Diaa Rashwan, chef des services d'information de l'État égyptien, a déclaré que les négociations visant à prolonger le cessez-le-feu et à libérer davantage d'otages avaient progressé et qu'il était «très probable» qu'une autre prolongation soit annoncée mercredi.

L’Égypte, aux côtés du Qatar et des États-Unis, a joué un rôle clé dans la médiation du cessez-le-feu initial et la prolongation de deux jours annoncée lundi. Le secrétaire d’État américain Antony Blinken, qui devrait faire pression pour une trêve plus longue, devait se rendre dans la région cette semaine.

Israël a salué la libération de dizaines d'otages ces derniers jours et le pays a déclaré qu'il maintiendrait la trêve si le Hamas continue de libérer des captifs. Mais son autre objectif majeur – l’anéantissement du groupe armé qui dirige Gaza depuis 16 ans et orchestré l’attaque meurtrière contre Israël qui a déclenché la guerre – semble de moins en moins probable.

Des semaines de bombardements aériens intenses et une invasion terrestre ont détruit de vastes étendues du nord de Gaza et tué des milliers de Palestiniens. Mais cela semble avoir eu peu d'effet sur le pouvoir du Hamas, comme en témoigne sa capacité à mener des négociations complexes, à faire respecter le cessez-le-feu entre autres groupes armés et à orchestrer la libération en douceur des otages.

Yehya Sinwar et d’autres dirigeants du Hamas se sont probablement réinstallés vers le sud, avec des centaines de milliers de Palestiniens déplacés qui s'entassent dans des abris débordants.

Une invasion terrestre israélienne dans le sud pourrait éventuellement dépister les dirigeants du Hamas et démolir le reste de ses infrastructures militantes, y compris des kilomètres de tunnels, mais au prix de vies palestiniennes et de destructions que les États-Unis, principaux alliés d'Israël, semblent peu enclins à soutenir.

L’administration Biden a déclaré à Israël que si l'armée reprenait l’offensive, elle devrait fonctionner avec beaucoup plus de précision, notamment dans le sud. Il est peu probable que cette approche mette le Hamas à genoux dans un avenir proche, et la pression internationale en faveur d’un cessez-le-feu durable s’accentue déjà.

La guerre a commencé avec l'attaque du Hamas le 7 octobre dans le sud d'Israël, au cours de laquelle plus de 1200 personnes ont été tuées, pour la plupart des civils. Les militants ont ramené quelque 240 personnes à Gaza, dont des bébés, des enfants, des femmes, des soldats, des personnes âgées et des ouvriers agricoles thaïlandais.

Israël a répondu par une campagne aérienne dévastatrice à travers Gaza et une invasion terrestre dans le nord. Plus de 13 300 Palestiniens ont été tués, dont environ les deux tiers de femmes et de mineurs, selon le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, qui ne fait pas de différence entre civils et combattants.

Le bilan est probablement beaucoup plus élevé, car les autorités n'ont mis à jour le décompte que sporadiquement depuis le 11 novembre en raison de l'interruption des services dans le nord. Le ministère affirme que des milliers d’autres personnes sont portées disparues.

En collaboration avec Melanie Lidman.