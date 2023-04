Les 1500 autres syndiqués des Métallos à la minière IOC ont à leur tour accepté l'offre finale qui leur avait été présentée pour renouveler leur convention collective.

La première cohorte de 400 travailleurs de Sept-Îles, membres d'une autre section locale du syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, l'avait aussi entérinée dimanche dernier.

Maintenant, les 1500 syndiqués de la minière à Labrador City ont à leur tour entériné le projet de contrat de travail dans une proportion de 87 %.

Le syndicat des Métallos a précisé que la nouvelle convention collective prévoit une augmentation de salaire de 8,9 % dès la première année, en plus d'un boni de 2500 $ à la signature du contrat de travail.

Pour la deuxième année du contrat, une augmentation de salaire de 2,2 % est prévue et pour la troisième année une augmentation de 2,75 %.

De plus, une prime dite de flexibilité passe de 1,25 $ l'heure à 2 $ l'heure.

La direction de la minière s'est aussi réjouie de la conclusion favorable: «Nous sommes heureux que les nouvelles conventions collectives aient été ratifiées par nos employés. Au cours des cinq derniers mois, nos équipes de négociation ont travaillé ensemble de manière productive pour obtenir des contrats équitables, concurrentiels et qui soutiendront l'avenir de notre entreprise.»

«Cela nous permet de veiller sur nos gens et démontre ce qu'il est possible de réaliser lorsqu'une organisation travaille ouvertement et honnêtement avec les représentants syndicaux de ses employés», a commenté le président et chef de la direction d'IOC, Mike McCann.

La minière a confirmé que les conventions collectives, «qui entreront en vigueur rétroactivement le 1er mars 2023, prévoient des salaires plus élevés, des régimes de retraite bonifiés et de meilleurs avantages sociaux pour les employés».