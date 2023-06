Le ministre fédéral de l’Infrastructure, Dominic LeBlanc, affirme que les détails de la «prochaine génération» de programmes de financement sont en bonne voie d’être annoncés à l’automne.

M. LeBlanc a affirmé mercredi que ces conversations constituaient «une étape très positive pour s'assurer que ces programmes sont les bons pour l'ensemble du pays, que nous disposons d'un financement prévisible à long terme et de la flexibilité nécessaire pour répondre aux différentes priorités».

La semaine dernière, les premiers ministres des provinces et territoires du Canada ont adressé une lettre au premier ministre Justin Trudeau afin d'obtenir davantage d'informations sur ce qui remplacerait le programme d'infrastructure Investir dans le Canada, doté de 33 milliards $, qui a pris fin en mars.

La lettre indique que les provinces, les territoires et les collectivités sont confrontés à des pressions sans précédent sur les coûts des projets existants, tandis que l'absence d'annonce dans le budget fédéral de cette année a créé de l'incertitude quant au financement futur des infrastructures.

M. LeBlanc a indiqué qu'Ottawa était «heureux de collaborer avec les provinces et les territoires du mieux possible» pour gérer les coûts croissants des projets existants.

Lors d'une conférence de presse tenue mercredi à Whistler, en Colombie-Britannique, M. LeBlanc a affirmé que les futurs programmes devront comporter des `amortisseurs' dans la formule de financement.

Pour réussir, la lettre des premiers ministres indique que les futurs programmes devront maximiser à la fois la flexibilité et la prévisibilité, avec un modèle de financement où le montant augmentera pour les provinces les plus peuplées.

Ils devront également aider les provinces et les territoires à relever `l'ensemble' des défis en matière d'infrastructures propres à chaque juridiction, y compris les lacunes `importantes' en matière d'infrastructures dans les régions arctiques et nordiques, selon la lettre.

Alors que les provinces et les territoires attendent des précisions sur le financement futur, M. LeBlanc a déclaré que des centaines de projets sont en cours de réalisation par le biais des canaux existants.

«Ce n'est pas comme si nous étions dans l'impasse, en panne ou que nous ne faisions pas notre travail», a-t-il déclaré. «Nous travaillons beaucoup ensemble. Mais nous sommes conscients que les municipalités, les provinces, les territoires et les groupes communautaires veulent connaître le calendrier à long terme.»

«Je pense que dans les mois à venir, les détails de ces programmes deviendront clairs.»

Le ministre de l'Infrastructure de la Colombie-Britannique, Rob Fleming, et ses homologues de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick, Kinga Surma et Jeff Carr, ont souligné que les discussions avaient été productives.

Les ministres ont également quitté les réunions de Whistler en promettant des dépenses futures axées sur l'adaptation au climat, la construction de nouveaux logements et la croissance économique.

Ils ont convenu que la mise en œuvre de mesures telles que le développement axé sur les transports en commun sera essentielle pour atteindre ces objectifs, selon une déclaration commune.