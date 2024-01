Les Canadiens en lice pour les Golden Globes sont restés sur leur faim dimanche, puisque «Oppenheimer» et «Anatomie d'une chute» ont remporté plusieurs prix.

Le long métrage romantique «Nos vies passées» de Céline Song a été nominé dans cinq catégories, dont celle du meilleur film dramatique, du meilleur réalisateur et du meilleur scénario.

Il a perdu contre «Oppenheimer» pour le meilleur film dramatique et réalisateur, et «Anatomie d'une chute» pour le meilleur scénario et le meilleur film en langue non anglaise.

Le drame relationnel de la cinéaste canado-coréenne est en partie basé sur la propre vie de Mme Song et raconte l'histoire de deux amoureux d'enfance qui réfléchissent à la nature de leur relation après avoir vécu des vies séparées pendant 24 ans.

L'acteur Ryan Gosling, né à London, en Ontario, a été nominé pour son rôle d'acteur de soutien dans le rôle de Ken dans le succès estival «Barbie», mais il a perdu contre Robert Downey Jr pour son rôle dans «Oppenheimer».

Martin Short de Hamilton était en lice pour le prix du meilleur acteur dans une série télévisée musicale ou de comédie pour son personnage d'animateur de balado de documentaire criminel dans la série «Only Murders in the Building» et il a perdu contre Jeremy Allen White de la série «The Bear».

Pendant ce temps, le musicien torontois Robbie Robertson, décédé à l'âge de 80 ans l'année dernière, a été nominé pour la meilleure musique originale pour son travail sur «Killers of the Flower Moon», mais a perdu contre Ludwig Göransson de «Oppenheimer».

«All the Light We Cannot See», réalisé par le Montréalais Shawn Levy, a également été nominé dans la catégorie du meilleur mini-film, anthologie ou film télévisé. Il a perdu contre la série «Acharnés».

Animée par l'humoriste Jo Koy, la 81e cérémonie des Golden Globe a été la première diffusion majeure de la saison des récompenses du cinéma et de la télévision.

Les Golden Globes ont tenté de faire un retour après que son ancien partenaire de diffusion NBC se soit retiré de l'émission de 2022 en raison d'une controverse sur le manque de diversité parmi les nommés et au sein de son propre jury. La pression de l’industrie a conduit à la dissolution de la Hollywood Foreign Press Association l’été dernier.