L'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) a dévoilé les nominations en vue de ses trois galas qui se dérouleront les 2 et 6 novembre 2022.

Les noms d'Hubert Lenoir, de Lisa LeBlanc et des Cowboys Fringants reviennent le plus souvent, sont avec plus de cinq nominations artistiques chacun.



Les 2Frères, Coeur de pirate, Jay Scott, Patrick Watson, Roxane Bruneau et Salebarbes ne sont pas loin derrière avec quatre nominations à leur compte.

L'ADISQ organise cette année trois galas qui seront diffusés en direct sur les chaînes télévisées d'ICI Télé et Télé-Québec. Du côté de l'animation, Louis-José Houde présentera la 44e édition du Gala de l'ADISQ à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts, le 6 novembre prochain à 19h30. Pierre Lapointe s'occupera d'animer le Premier Gala de l'ADISQ qui met en avant la diversité du monde de la musique et du spectacle québécois au MTELUS, le 2 novembre prochain à 20h. Enfin, Claudine Prévost revient pour animer le Gala de l'Industrie pour la 17e fois au Club Soda, le 2 novembre à 16h.

«On ne soulignera jamais assez le bonheur de retrouver nos trois galas en direct, devant public. Cette année, on a obtenu un recensement record, preuve que les artistes n’ont jamais arrêté de créer, ce qui permet, entre autres, le retour des catégories spectacles», a dit Julie Gariépy, productrice exécutive et au contenu des Galas de l’ADISQ.

Un total de 56 Félix seront attribués aux artistes et producteurs de l'industrie.

La liste complète des nominations 2022 de l'ADISQ

L'ADISQ a recensé 250 albums, 88 spectacles et 91 vidéoclips pendant la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022, «un record en ce qui a trait au nombre d'albums et de spectacles», dit-on. Après deux années perturbées par la pandémie, l'industrie fait donc son retour en mode présentiel et accueillera un public. De plus, grand Gala de l'ADISQ accueillera du public. Les personnes intéressées peuvent se procurer des billets sur le site de la Place des Arts.

L'Académie et le public sont invités à voter pour leurs artistes préférés dans la catégorie artistes de l'année, du 21 septembre jusqu'au 17 octobre à 17h, en ligne sur PalmaresADISQ.ca.

Cette année, l'ADISQ a créé la nouvelle catégorie Album de l'année - Langues autochtones. Le prix sera remis lors du Premier Gala. Par ailleurs, en collaboration avec le Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec, l'association a créé un nouveau prix pour la relève, intitulé le Prix collégial de la chanson de l'année, qui sera remis au Gala de l'industrie.