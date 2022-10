L’assermentation de Danielle Smith a suscité plusieurs réactions sur les réseaux sociaux, mardi, après que la nouvelle première ministre de l’Alberta ait offert son soutien aux personnes non vaccinées contre la COVID-19.

«C’est le groupe le plus discriminé que j’ai jamais vu de ma vie», a affirmé Mme Smith lors d’une conférence de presse. «Ils ont subi le plus de restrictions à leurs libertés»

La journaliste de CityNews Edmonton, Courtney Theriault rapporte également que la première ministre albertaine estime que les non-vaccinés ont subi une plus grande discrimination que celles basées sur la race, le sexe et la sexualité.

"They're the most discriminated against group that I've ever witnessed in my lifetime."



Danielle Smith says unvaccinated people have suffered greater discrimination than those based on race, gender, sexuality and other. #Yeg #Yyc #ableg pic.twitter.com/4ct8PczFOe