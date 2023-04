La propagation de bactéries résistantes aux antibiotiques constitue une menace majeure pour la santé et la sécurité alimentaire mondiales, car l'utilisation d'antibiotiques continue de croître. Et maintenant, une équipe de chercheurs du Québec et de la France affirme que les bactéries dotées de gènes résistants aux antibiotiques peuvent même se propager à travers les nuages.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News.

L'étude, publiée le mois dernier dans la revue Science of The Total Environment, a examiné des échantillons prélevés dans les nuages au sommet du Puy de Dôme, situé à 1 465 mètres au-dessus du sol au sommet d'un volcan endormi dans le centre de la France.

L'analyse des échantillons a trouvé entre 330 et plus de 30 000 bactéries par millilitre d'eau de nuage, la moyenne étant d'environ 8 000.

«Il s'agit de la première étude à montrer que les nuages abritent des gènes de résistance aux antibiotiques d'origine bactérienne à des concentrations comparables à d'autres environnements naturels», a déclaré l'auteur principal Florent Rossi de l'Université Laval dans un communiqué. «Ces bactéries vivent généralement à la surface de la végétation ou du sol. Elles sont aérosolisées par le vent ou par les activités humaines, et certaines d'entre elles montent dans l'atmosphère et participent à la formation des nuages.»

Les chercheurs ont mesuré la concentration de 29 sous-types de gènes résistants aux antibiotiques et ont découvert que les nuages contenaient en moyenne 20 800 copies de ces gènes par millilitre d'eau de nuage.

«Les nuages ​​océaniques et les nuages continentaux ont chacun leur signature de gènes de résistance aux antibiotiques. Par exemple, les nuages continentaux contiennent plus de gènes de résistance aux antibiotiques utilisés dans la production animale», a affirmé M. Rossi.

La résistance aux antibiotiques peut survenir lorsque des bactéries sont exposées à des antibiotiques et développent une immunité à ces médicaments, d'autant plus que l'utilisation d'antibiotiques continue de croître dans les soins de santé et l'agriculture.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) affirme que la croissance des bactéries résistantes aux antibiotiques a rendu plus difficile le traitement d'une liste croissante d'infections bactériennes, telles que la pneumonie, la tuberculose et les maladies d'origine alimentaire, entraînant des séjours hospitaliers plus longs, des coûts médicaux plus élevés et une mortalité accrue.

«Notre étude montre que les nuages sont une voie importante pour la propagation des gènes de résistance aux antibiotiques sur de courtes et de longues distances. Idéalement, nous aimerions localiser les sources d'émission résultant des activités humaines pour limiter la dispersion de ces gènes», a conclu M.Rossi.