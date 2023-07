Pratiquement tous les foyers qui étaient privés d'électricité au Québec en raison des orages violents de jeudi ont retrouvé le courant.

En début de journée, dimanche, il restait moins de 2000 clients touchés par les pannes. La veille, à la même heure, ils étaient 20 000 à être privés de l'accès à l'électricité.



Les équipes d'Hydro-Québec doivent continuer leur travail sur le terrain dimanche, mais elles s'attaquent désormais aux pannes plus complexes dans des secteurs isolés.

Samedi, la société d'État expliquait que la plupart des pannes restantes touchaient un très petit nombre de clients, ce qui fait en sorte que ses équipes doivent déployer le même effort pour rebrancher moins d'abonnés à la fois.

Ainsi, selon Hydro-Québec, certains foyers pourraient devoir attendre jusqu'au début de la semaine avant de retrouver l'accès au courant électrique.

Jeudi, le rouleau compresseur composé d'orages violents et même de tornades s'est déplacé sur une distance d'environ 450 kilomètres entre le sud d'Ottawa et Sainte-Anne-de-la-Pérade, à mi-chemin entre Trois-Rivières et Québec.

Toutes les régions touchées ont reçu des quantités de pluie variant entre 50 et 90 millimètres, ce qui aprovoqué des débordements d'égouts et de nombreuses inondations dans plusieurs municipalités.

À Montréal, la Ville a indiqué vendredi qu'elle avait reçu à certains endroits 88 millimètres de pluie en moins de deux heures jeudi après-midi, soit presque la quantité qu'elle reçoit en moyenne dans tout le mois de juillet (91 mm).

Au plus fort de la crise, jeudi soir, 392 000 clients d'Hydro-Québec étaient touchés par des pannes.