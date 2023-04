Les Parisiens ont voté à une écrasante majorité pour bannir les omniprésentes trottinettes électriques de location des rues de la capitale française, lors d'un mini-référendum dont la mairesse a déclaré qu'il envoyait un «message très clair».

Les 15 000 mini-machines qui divisent l'opinion pourraient désormais disparaître du centre de Paris à la fin du mois d'août, lors de l'expiration des contrats de la Ville avec les trois opérateurs.

La question que la mairie a posée dimanche aux électeurs lors de son mini-référendum municipal était : «Pour ou contre les trottinettes en libre-service à Paris ?»

Le résultat n'était pas serré. La mairie a déclaré sur son site web qu'environ 103 000 personnes avaient voté, 89 % rejetant les trottinettes électriques et seulement 11 % les soutenant.

La participation a été très faible. Le vote avait été ouvert à l'ensemble des 1,38 million d'électeurs inscrits à Paris.

La mairesse de Paris, Anne Hidalgo, a salué le vote comme un succès et a réitéré son vœu de respecter le résultat du référendum consultatif.

Le «message très clair des électeurs devient maintenant notre guide, a-t-elle déclaré. Avec mon équipe, nous donnerons suite à leur décision comme je l'avais promis.»

Merci au plus de 100 000 Parisiens qui se sont exprimés, c’est une belle victoire de la démocratie locale. Une fois de plus, Paris a su innover !



Les Parisiens se sont massivement prononcés contre les trottinettes en libre-service, nous y mettrons fin d'ici le 1er septembre. pic.twitter.com/2YTy1YGDdj — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) April 2, 2023

Dispersées dans Paris, faciles à localiser et à louer avec une application mobile et relativement bon marché, les trottinettes sont un succès auprès des touristes qui aiment leur vitesse et la liberté d'assistance qu'ils offrent.

Au cours des cinq années qui ont suivi leur introduction, dans le sillage des voitures et des vélos partagés, les trottinettes de location ont également conquis certains Parisiens qui ne veulent pas ou ne peuvent pas se permettre d'avoir leur propre trottinette, mais qui aiment la possibilité d'échapper au métro et autres transports en commun.

De nombreux Parisiens se plaignent que les trottinettes électriques sont une nuisance visuelle et une menace pour la circulation. Ces petits engins ont été impliqués dans des centaines d'accidents.

Mme Hidalgo et certains de ses adjoints ont fait campagne pour bannir la flotte de location libre-service, puisque les trottinettes sont récupérées et déposées dans la ville au gré de leurs locataires, pour des raisons de sécurité, de nuisance publique et de rentabilité environnementale avant que la capitale n'accueille les Jeux olympiques l'année prochaine.