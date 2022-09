La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) a invité les représentants des cinq principaux partis politiques à s’affronter lors d'un débat sur le sujet de la santé.

Le débat était animé par la journaliste indépendante Ève Beaudin.

La présidente de la FIQ, Julie Bouchard, a estimé que la santé est l’enjeu le plus important pour les Québécois au cours des élections provinciales.

«À l’heure des choix démocratiques, les engagements des différents partis en santé auront non seulement une incidence directe sur les soins à la population, mais aussi directement sur le quotidien des professionnels en soins», a-t-elle déclaré à l’ouverture du débat.

Conditions de travail

Le contexte pandémique a mis en lumière ce que plusieurs disent depuis des années: les conditions des travailleurs de la santé sont difficiles. Cette situation a eu l’effet de pousser plusieurs de ces professionnels à quitter le réseau public pour se tourner vers le privé.

En introduction, les représentants des partis ont eu la chance d’offrir leur vision du réseau de la santé, particulièrement au niveau des difficultés concernant le personnel soignant.

Au Parti libéral du Québec (PLQ), Byanca Jeune, candidate dans la circonscription de Pointe-aux-Trembles, a réitéré la proposition de sa formation souhaitant de renforcer légalement un ratio patient et personnel afin de diminuer les tâches par professionnel et ainsi assurer un service de qualité.

De son côté, la Coalition Avenir Québec (CAQ) était représentée par le ministre sortant de la Santé et des Services sociaux et candidat dans la circonscription de la Prairie, Christian Dubé.

«Moi, j’ai un objectif pour ce qui est du personnel et c’est de devenir l’employeur de choix», a soutenu M. Dubé.

Tous les partis principaux ont répondu à l'appel de la FIQ pour participer à ce débat de 90 minutes. Crédit photo: Capture d'écran

La candidate de Québec solidaire (QS) dans la circonscription de Mont-Royal–Outremont, Isabelle Leblanc, estime qu’il est temps de laisser tomber «la méthode comptable» dans la gestion du système de santé et de plutôt miser sur le personnel.

Le Parti québécois (PQ), qui avait déposé un plan santé en juin dernier à l’Assemblée nationale, souhaite également de miser sur de meilleures conditions de travail, notamment appuyant aussi une loi sur le ratio de patients et de personnel.

«On est 200 000 professionnels de la santé au Québec. On peut faire beaucoup de choses», a lancé la candidate péquiste dans la circonscription de Saint-François, Sylvie Tanguay.

Enfin, le Parti conservateur du Québec (PLQ) promet de s’attaquer à la pénurie de main-d’œuvre en santé par des campagnes de recrutement ici et à l’international. De plus, la formation politique souhaite décentraliser le réseau de la santé afin de permettre de meilleures conditions de travail, selon le candidat conservateur dans la circonscription d’Argenteuil, Karim Elayoubi.

Les panélistes étaient invités à débattre sur les sujets suivants: les conditions de travail et la sécurité des soins, la conciliation entre le travail et la vie personnelle, le racisme systémique en santé, ainsi que les changements climatiques et leurs impacts sur la santé de la population.

Vous pouvez visionner le débat intégral ici.