Les 30 alliés de l'OTAN ont signé mardi les protocoles d'adhésion de la Suède et de la Finlande, envoyant les offres d'adhésion des deux pays aux capitales de l'alliance pour approbation législative.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News par Raf Casert | The Associated Press.

Cette décision renforce encore l'isolement stratégique de la Russie à la suite de son invasion de l'Ukraine en février et des luttes militaires qui s'y sont déroulées depuis.

«C'est vraiment un moment historique pour la Finlande, pour la Suède et pour l'OTAN», a déclaré le secrétaire général de l'alliance, Jens Stoltenberg.

Les 30 ambassadeurs et représentants permanents ont officiellement approuvé les décisions du sommet de l'OTAN de la semaine dernière lorsque l'alliance a pris la décision historique d'inviter la Finlande voisine de la Russie et la Suède partenaire scandinave à rejoindre le club militaire.

Malgré l'accord au sein de l'alliance, l'approbation parlementaire dans l'État membre turc pourrait encore poser des problèmes pour leur inclusion définitive en tant que membres.

La semaine dernière, le dirigeant turc Recep Tayyip Erdogan a averti qu'Ankara pourrait toujours bloquer le processus si les deux pays ne satisfaisaient pas pleinement à la demande de la Turquie d'extrader les suspects terroristes ayant des liens avec des groupes kurdes interdits ou le réseau d'un religieux exilé accusé d'un coup d'État manqué en 2016 en Turquie.

Il a déclaré que le Parlement turc pourrait refuser de ratifier l'accord. C'est une menace puissante puisque l'adhésion à l'OTAN doit être formellement approuvée par les 30 États membres, ce qui donne à chacun un droit de blocage.

Stoltenberg a déclaré qu'il ne s'attendait à aucun changement d'avis. « Il y avait des problèmes de sécurité qui devaient être résolus. Et nous avons fait ce que nous faisons toujours à l'OTAN. Nous avons trouvé un terrain d'entente. »

À lire également :

Chaque nation de l'alliance a des défis législatifs et des procédures différents à gérer, et cela pourrait prendre encore plusieurs mois pour que les deux deviennent membres officiels.

«J'attends avec impatience un processus de ratification rapide», a déclaré le ministre finlandais des Affaires étrangères Pekka Haavisto. L'invasion russe de l'Ukraine a donné au processus une urgence supplémentaire. Il intégrera les deux nations dans l'alliance militaire occidentale et donnera plus de poids à l'OTAN, en particulier face à la menace militaire de Moscou.

«Nous serons encore plus forts et notre peuple sera encore plus en sécurité alors que nous sommes confrontés à la plus grande crise de sécurité depuis des décennies», a déclaré Stoltenberg.

La signature de mardi amène déjà les deux nations plus profondément dans le giron de l'OTAN. En tant que partenaires proches, ils ont déjà assisté à certaines réunions portant sur des questions qui les ont immédiatement touchés. En tant qu'invités officiels, ils peuvent assister à toutes les réunions des ambassadeurs même s'ils n'ont pas encore le droit de vote.