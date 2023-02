Nestlé Canada a annoncé la réduction graduelle et la fin de ses activités dans le domaine des repas et pizzas surgelés au Canada au cours des six prochains mois.

Les quatre marques qui ne seront plus vendues dans le rayon des surgelés des épiceries canadiennes sont Delissio, Stouffer's, Lean Cuisine et Life Cuisine.

À lire également :

L'entreprise dit qu'elle souhaite se concentrer sur les catégories qui soutiennent la croissance commerciale à long terme, notamment les confiseries, le café, la crème glacée, l'eau de qualité supérieure et les aliments pour animaux de compagnie.

Le président et chef de la direction de Nestlé Canada, John Carmichael, affirme que cette décision permettra à l'entreprise d'investir davantage dans les catégories qu'elle privilégie.

L'entreprise ne fabrique pas ces produits au Canada, donc aucune installation de fabrication ne sera touchée au pays.

Nestlé affirme qu'elle travaillera avec ses partenaires détaillants pour faciliter le retrait de ces produits en magasin.