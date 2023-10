Tous les modèles de planches électriques auto-équilibrés Onewheel font l'objet d'un rappel après qu'au moins quatre décès et de multiples blessures ont été signalés ces dernières années, ont annoncé la semaine dernière les régulateurs fédéraux américains.

Les 300 000 skateboards désormais rappelés, fabriqués par la société californienne Future Motion, peuvent faire chuter un planchiste si les limites des planches sont dépassées, ce qui risque de graves accidents, a déclaré la Commission américaine de sécurité des produits de consommation (CPSC).

Future Motion a reçu des dizaines de rapports d'incidents impliquant ces planches à roulettes, a expliqué vendredi la CPSC — dont quatre décès entre 2019 et 2021 et des blessures graves telles que paralysie, traumatisme crânien, fractures et lésions ligamentaires.

Les décès sont dus à un traumatisme crânien, a ajouté la CPSC. Dans au moins trois rapports, les planchistes ne portaient pas de casque.

Les personnes possédant une planche Onewheel concernée devraient cesser de l'utiliser immédiatement, ont soutenu les autorités. Le rappel concerne tous les skateboards électriques Onewheel — y compris Onewheel, Onewheel+, Onewheel+ XR, Onewheel Pint, Onewheel Pint X et Onewheel GT — vendus en ligne et via des détaillants indépendants de janvier 2014 à septembre de cette année.

Pour faire face au risque d'accident, une nouvelle fonctionnalité d'alerte de sécurité sera disponible via une mise à jour du micrologiciel pour les cartes Onewheel GT, Pint X, Pint et XR dans les semaines à venir, a affirmé l'équipe Onewheel de Future Motion. Les planchistes peuvent vérifier l’éligibilité de leur appareil et en savoir plus sur l’installation de la mise à jour avec l’application Onewheel sur le site Web de Future Motion.

Les cartes Onewheel et Onewheel+ originales ne sont pas éligibles pour la mise à jour. Les planchistes peuvent prendre des dispositions pour recevoir un remboursement sous la forme d'un crédit en magasin de 100 $, ont indiqué le CPSC et l'équipe Onewheel de Future Motion.

«Vous ne devez pas utiliser des Onewheels qui ne sont pas mis à jour ou qui ne sont pas éligibles à la mise à jour du firmware», a écrit l'équipe Onewheel sur son site Internet, tout en exhortant également tous les pilotes à porter des casques et autres équipements de protection. «La sécurité des coureurs est notre priorité absolue et est essentielle au succès à long terme du sport.»