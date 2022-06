Les Administrations portuaires de Montréal, de Québec et de Trois-Rivières signent une entente de collaboration pour mieux se démarquer.

Les chaines d’approvisionnement mondiales étant en reconstruction, les principaux ports du Saint-Laurent se retrouvent face à des enjeux stratégiques, économiques et environnementaux. En créant un groupe de travail qui misera à renforcir le corridor du Saint-Laurent, ils rendront les ports plus efficaces, plus verts et plus intelligents.

Pour le président-directeur général de l’Administration portuaire de Trois-Rivières, Gaétan Boivin, les trois ports ensemble représenteront une plus grande influence en plus de permettre de vendre le fleuve Saint-Laurent comme étant la porte d’entrée du Canada et du Québec.

Les trois ports combinés manutentionnent annuellement environ 72,4 millions de tonnes de marchandises diverses et plus de 34 000 emplois soutenus.