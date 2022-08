Le Conference Board du Canada affirme que les provinces des Prairies seront probablement les plus performantes sur le plan économique cette année, même si les mesures de lutte contre l’inflation de la Banque du Canada freinent la production économique globale du pays.

Dans un nouveau rapport examinant les facteurs qui stimuleront les économies provinciales du Canada entre 2022 et 2024, le groupe de réflexion à but non lucratif affirme que la Saskatchewan sera en tête du pays avec une croissance réelle de 7,6 % cette année et que l’Alberta connaîtra un gain de 4,9 %.

Le document indique que le secteur pétrolier et gazier propulsera les économies de la Saskatchewan et de l’Alberta jusqu’en 2024.

Le rapport précise également que Terre-Neuve-et-Labrador connaîtra une croissance économique plus forte lorsque la production de pétrole au large redémarrera en 2023.

Une population vieillissante pourrait freiner la croissance au Québec, ajoute le rapport, tandis qu’un renversement de la tendance au travail à distance limitera les gains dans le Canada atlantique, car certains travailleurs partiront, en particulier en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick.

Une reprise dans les secteurs de la fabrication, de l’hôtellerie et des loisirs stimulera probablement l’économie de l’Ontario et de la Colombie-Britannique, précise le rapport.