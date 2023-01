En vue de la rentrée parlementaire, le chef du Parti québécois (PQ), Paul St-Pierre Plamondon, souhaite «renverser» le déclin de la langue française, le déclin sur le plan environnemental et des changements climatiques et du déclin sur les questions sociales, comme la santé et l'éducation.

Accompagné du député des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau, lors du point de presse, PSPP s'est consolé avec une «équipe complète», en incluant l'arrivée des 12 anciens candidats en tant que co-porte-paroles du parti.

«Notre rôle à la prochaine session sera de chercher à être utiles. [...] On veut chercher que la CAQ fasse plus dans les politiques publiques», a-t-il dit. «Le rôle de la CAQ n’est pas de commenter l’actualité, mais prendre des solutions face à ces poltiiques. »

Ainsi, le PQ souhaite pousser le gouvernement de François Legault à prendre des mesures concrètes face à plusieurs enjeux à la prochaine session parlementaire.

«On veut amener le gouvernement à atteindre ces objectifs», a déclaré M. Plamondon.

Concernant le plan en éducation déposé par Bernard Drainville, le député des Îles-de-la-Madeleine assure que le PQ va aider le gouvernement à atteindre ces objectifs.



«On n'a pas parlé du chemin pour y arriver. [...] On n'a pas parlé du système d'éducation à trois vitesses. [..] On veut donner la chance au gouvernement en attendant les résultats», a déclaré M. Arseneau.

