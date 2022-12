De nouveaux chiffres montrent que l’inflation de l’épicerie au Canada a de nouveau augmenté en novembre alors que le prix des produits de base comme le pain, les œufs et les produits laitiers a grimpé en flèche.

Selon Statistique Canada, les prix des aliments achetés en magasin ont augmenté de 11,4 % le mois dernier par rapport à il y a un an, contre 11 % en octobre.

L’agence affirme que les prix des produits d’épicerie ont maintenant augmenté à un rythme plus rapide que l’inflation globale pendant 12 mois consécutifs.

Les prix du café et du thé ont augmenté de 16,8 % en novembre, tandis que des produits tels que les graisses et huiles comestibles ont grimpé de 26 %, les œufs ont augmenté de 16,7 % et le pain, les petits pains et les petits pains ont augmenté de 18,2 %.

La hausse des prix de l’épicerie est un phénomène mondial, des pays comme la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni affichant des taux d’inflation des aliments encore plus élevés que le Canada le mois dernier, indique le professeur Sylvain Charlebois de l’Université Dalhousie à Halifax.

Pourtant, une grande partie de la nourriture canadienne est produite au pays et que les prix augmentent en raison d’une foule de facteurs, notamment des coûts de main-d’œuvre, d’emballage et d’énergie plus élevés, ajoute-t-il.