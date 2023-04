Selon un rapport de décembre 2022, qui prévoit qu'il en coûtera plus de 1 000 $ de plus pour nourrir une famille moyenne de quatre personnes en 2023, les Canadiens n'obtiendront pas de sitôt une pause dans la flambée des prix des aliments.

Après une année de flambée des prix et d'épiciers engrangeant des profits tout en niant les allégations de prix abusifs, les Canadiens devraient voir les prix des aliments augmenter de 5 à 7 % de plus cette année, selon le rapport.

«Dire que l'année a été difficile pour les Canadiens à l'épicerie serait un euphémisme.» - Sylvain Charlebois, chef de projet et directeur du laboratoire d'analyse agroalimentaire de l'Université Dalhousie

«Les consommateurs continueront à devenir plus intelligents en matière d'épicerie alors qu'ils traversent cette soi-disant tempête d'inflation alimentaire», ajoute M. Charlebois dans un communiqué.



Le Rapport sur les prix des aliments au Canada 2023, qui a été publié en décembre 2022, estime que les hausses de prix signifieront qu'une famille canadienne moyenne de quatre personnes dépensera environ 16 288 $ par année en nourriture, un bond de 1 065 $ par rapport au coût annuel des aliments observé en 2022.

Les plus fortes hausses des prix alimentaires devraient concerner les légumes, les produits laitiers et la viande.

Le rapport dirigé par l'Université de Dalhousie est une collaboration annuelle avec trois autres universités à travers le Canada : l'Université de Guelph, l'Université de la Saskatchewan et l'Université de la Colombie-Britannique.

Pour créer le rapport 2023, les chercheurs ont utilisé un nouveau modèle de prévision, qui comprend des données historiques ainsi que «les variables supplémentaires de l'inflation prévue et du taux de change canado-américain», a déclaré Kelleen Wiseman, responsable du campus de l'UBC, dans le communiqué.

Les prix des légumes devraient augmenter de 6 à 8 % en 2023, la plus forte hausse de prix pour une catégorie d'aliments. Le plus petit changement devrait concerner les fruits, dont le prix devrait augmenter de trois à cinq pour cent.

Les estimations pour les ménages de l'échantillon, la plus grande estimation étant d'environ 21 200 $ en coûts alimentaires annuels pour un ménage de six personnes comprenant des parents, un grand-parent et trois enfants, peuvent ne pas être entièrement exactes, ont déclaré les chercheurs. Au lieu de cela, les coûts pourraient être encore plus élevés, car ces estimations supposent très peu de gaspillage alimentaire et ne tiennent pas compte des coûts des services de restauration et des sorties au restaurant.

Au niveau macro, des facteurs tels que le changement climatique, les risques géopolitiques, les coûts de l'énergie et l'inflation devraient avoir un impact très important sur la hausse des prix alimentaires en 2023.

Les prix des denrées alimentaires pour 2022 ont monté plus haut que prévu

Cette prédiction d'une augmentation globale de 5 à 7 % des prix des denrées alimentaires en 2023 est la même que celle faite par les chercheurs pour 2022 - une prédiction qui s'est avérée fausse. Le taux actuel d'augmentation des prix des denrées alimentaires en septembre 2022 était de 10,3 %, admet le rapport, bien plus que prévu.

À l'époque, la prévision du rapport d'une augmentation de 7 % «était considérée par beaucoup comme alarmiste», indique le nouveau rapport. Et pourtant, les prix ont grimpé encore plus haut que prévu.

Le Canada a connu le taux d'inflation alimentaire le plus élevé depuis les années 1980 en 2022, indique le rapport. En 2022, les prix des légumes ont augmenté de plus de 12 %, tandis que les produits de boulangerie ont augmenté de près de 15 %. Les prix de la viande ont augmenté de 7,6 %, bien au-dessus de la hausse de 2 % prévue par cette catégorie.

En 2022, il y a également eu près de 1,5 million de visites dans les banques alimentaires, l'utilisation en mars 2022 étant la plus élevée de tous les temps pour ce mois. L'utilisation des banques alimentaires augmente depuis juin 2020, note le nouveau rapport, et la hausse des prix des aliments devrait maintenir cette tendance, car de plus en plus de Canadiens découvrent qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter de la nourriture.

Les épiciers sous le feu des projecteurs

En mars, les dirigeants des grandes chaînes d'alimentation du Canada ont témoigné devant un comité parlementaire qu'ils n'étaient pas responsables des prix élevés des aliments et qu'ils n'étaient pas en train de pratiquer des prix abusifs.

Les PDG et présidents des Compagnies Loblaw. Ltd., Metro Inc. et Empire Co. Ltd – qui exploite des chaînes telles que Sobeys, Safeway et FreshCo – ont fait valoir que l'inflation alimentaire est un problème mondial.

Galen Weston a remporté 8,4 millions de dollars en rémunération au cours de l'exercice 2022 en tant que chef de Loblaw Companies Ltd.

L'automne dernier, une recherche de l'Université Dalhousie a révélé que les trois principaux épiciers du Canada ont affiché des bénéfices plus élevés en 2022 par rapport à leurs performances moyennes au cours des cinq dernières années, bien que la recherche n'ait pas suggéré que les épiciers profitaient de l'inflation élevée pour facturer une somme d'argent excessive. pour l'alimentation.

Le nouveau rapport de 2023 note que le gel volontaire des prix de Loblaws annoncé en octobre 2022 était une «décision bien accueillie par de nombreux Canadiens aux prises avec l'inflation des aliments», mais ajoute que de nombreux Canadiens s'inquiètent toujours d'une éventuelle hausse des prix.

Facteurs contribuant à l'augmentation des prix

Les chercheurs ont noté que le changement climatique et les changements dans la distribution de la chaîne d'approvisionnement continueront d'affecter les prix.

Alors que la guerre en Ukraine fait rage, elle continuera d'avoir un impact persistant sur les prix des denrées alimentaires au Canada, prédit le rapport.

«L'incertitude liée à la guerre en cours en Ukraine ne montre aucun signe de fin et le dollar canadien par rapport au dollar américain a récemment baissé de cinq à sept cents, ce qui a fait grimper le coût de tous les produits américains importés» a déclaré Stuart Smyth, du campus de l'Université de la Saskatchewan. «Les pénuries de main-d'œuvre dans des secteurs clés, tels que la récolte, la transformation des aliments et le transport, réduisent l'offre et font grimper les prix.»

Y a-t-il quelque chose que le Canadien moyen peut faire? Les chercheurs recommandent à ceux qui le peuvent de devenir un «acheteur intelligent» et de commencer à utiliser des coupons et à consulter des dépliants pour les promotions, ainsi qu'à trouver des alternatives moins chères aux aliments chers.

«Nous n'avons pas vu les prix des aliments augmenter aussi haut au Canada depuis plus de 40 ans et d'après nos conclusions, les augmentations que nous avons prédites sont encore assez élevées, mais pas aussi élevées que les augmentations pour 2022», a déclaré Simon Somogyi du campus de l'Université de Guelph plomb. «Cela peut être une piètre consolation pour les Canadiens, car les prix des aliments sont déjà élevés, mais si l'inflation peut baisser, il est possible que nous voyions des augmentations de prix pour 2023 égales ou inférieures à 5%.»