Les plus récentes données de Statistique Canada démontrent que l'indice national des prix de logements neufs a progressé de 0,1% entre mai 2022 et mai dernier, une première hausse depuis août 2022.

La hausse des prix des logements neufs s'est fait plus sentir le mois dernier à Québec (+0,9 %), Calgary (+0,8 %) et Kelowna (+0,6 %).

«Québec a enregistré la plus forte progression des prix parmi les RMR visées par l'enquête pour un deuxième mois consécutif, tandis que Calgary et Kelowna ont affiché leurs plus importantes croissances d'un mois à l'autre depuis mai 2022», peut-on lire dans le résumé de Statistique Canada.

Selon Statistique Canada, les constructions montrent la hausse des coûts de construction du doigt pour expliquer cette augmentation des prix.

À l'inverse, en mai 2023, les baisses les plus marquées d'un mois à l'autre ont été observées à Sudbury (-1,2 %) et à Sherbrooke (-0,7 %). «Cette fois, les constructeurs ont mentionné la détérioration de la situation du marché comme la raison du recul.»

Une baisse aussi d'une année à l'autre

À l'échelle nationale, les prix des logements neufs ont baissé de 0,6% d'une année à l'autre en mai, alors qu'ils avaient augmenté de 8,4% au cours du même mois un an auparavant.

«Les prix des logements neufs ont reculé depuis mai 2022, les taux d'intérêt élevés ayant perturbé l'activité sur le marché du logement», souligne Statistique Canada, tout en précisant que, selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement, «les unités non écoulées (logements achevés, mais non vendus) ont progressé de 64,1 % d'une année à l'autre en mai 2023.»

Les reculs les plus importants des prix des logements neufs ont été observés à Victoria (-2,7 %), St Catharines–Niagara (-2,4 %) et d'Edmonton (-2,3 %).

En mai 2023, les plus fortes augmentations d'une année à l'autre ont été observées dans les RMR de Québec (+4,1 %), de Charlottetown (+1,1 %) et de St. John's (+1,1 %).