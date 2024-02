À quelques semaines des vacances de printemps, les experts rappellent à ceux qui souhaitent s'envoler vers une nouvelle destination dès maintenant ou quand les prix baisseront au printemps qu'ils doivent examiner attentivement leurs tarifs...

Alors que Statistique Canada indique que les prix des billets d'avion ont baissé d'environ 14 % en 2023, les analystes des compagnies aériennes affirment que les tarifs les plus bas peuvent être des attrape-nigauds.



«Ils vous proposent un tarif bas pour vous inciter à voyager», explique Karl Moore, professeur de stratégie commerciale à l'Université McGill, qui étudie également le secteur.

Attirés par des tarifs bas, les voyageurs potentiels découvrent parfois qu'une fois sur la page de réservation, les autres coûts s'additionnent.

Les grands voyageurs connaissent bien les frais liés aux bagages enregistrés, au choix du siège ou aux billets remboursables, mais pour ceux qui ne sont pas au courant, ces suppléments peuvent augmenter le prix total de manière significative.

Frais de bagages chez WestJet

Ce mois-ci, WestJet a augmenté ses frais de bagages à l'échelle du système pour la première fois depuis 2018.

Cela fait suite à une augmentation en novembre qui s'appliquait aux bagages enregistrés excédentaires payés à l'aéroport avec un agent de l'aéroport.

Les nouveaux prix pour les bagages enregistrés sont en hausse d'au moins 5 $ sur l'ensemble du réseau. Par exemple, préacheter sur un tarif de base, un premier bagage enregistré coûtera entre 35 et 42 $, contre 30 à 36 $ auparavant.

La compagnie aérienne précise que ces changements ne s'appliquent qu'aux billets achetés à partir du 15 février.

Air Canada observe les tendances

Dans un communiqué d'Air Canada, la compagnie aérienne a déclaré que «nous sommes conscients de ces tendances dans l'industrie et nous les surveillons à des fins concurrentielles, mais il n'y a eu aucun changement dans notre politique en ce qui concerne les frais de bagages».

La compagnie n'a pas voulu dire si une augmentation était imminente. Un premier bagage enregistré avec Air Canada coûte environ 36 $.

Les frais supplémentaires de Flair

Flair facture les bagages à main et un bagage enregistré peut coûter jusqu'à 79 dollars. Le site web de la compagnie aérienne énumère les coûts supplémentaires, notamment les frais de réservation par téléphone et les frais de carte de crédit.

«Nous maintenons nos tarifs aussi bas que possible tout en vous donnant la possibilité d'ajouter des services supplémentaires», peut-on lire sur le site web de Flair.

Faites un peu de calcul

Selon un expert du secteur, les frais supplémentaires et majorés peuvent s'accumuler rapidement, sans que le passager s'en aperçoive.

«Vous devez certainement faire un petit calcul, c'est probablement la partie la plus frustrante pour tout voyageur de nos jours», a déclaré Barry Choi, un expert en voyages basé à Toronto.

«Vous devez tenir compte de tous ces frais différents. Il se peut que vous ne teniez pas compte d'une chose ou d'une autre. Vous pensez faire une bonne affaire et une fois que vous avez fait les comptes, vous vous dites que ce prix n'est pas aussi bon que ce à quoi vous aviez pensé».

Il ajoute qu'une fois qu'un voyageur a additionné tous les coûts supplémentaires, en plus du tarif de base, le prix peut parfois dépasser 100 $.

Souvent, les passagers ont intérêt à choisir dès le départ le tarif le plus élevé, qui inclut généralement les bagages et le choix du siège.

«Vous comparez différentes compagnies aériennes. Une fois que vous avez additionné tous les frais supplémentaires, en particulier avec les compagnies aériennes à bas prix, c'est parfois aussi cher que les compagnies aériennes principales. À ce moment-là, on se dit qu'il vaut mieux choisir la plus grosse compagnie, car elle offre plus d'options de vol et un plan de secours en cas d'incident.

Frais accessoires

Les spécialistes du secteur rappellent au public que les compagnies aériennes sont des entreprises et que les redevances sont un moyen simple pour les sociétés de gagner de l'argent afin d'acheter de nouveaux équipements et de rémunérer leurs employés et leurs actionnaires.

«Les frais annexes sont un bon moyen d'augmenter ces revenus, et il n'est pas nécessaire de dépenser beaucoup pour y parvenir, c'est donc un domaine qui suscite beaucoup d'intérêt. C'est le cas depuis des années dans le secteur aérien, et cela devient de plus en plus intéressant si vous êtes en concurrence, en particulier sur le plan des prix», a déclaré M. Moore.

Les grandes compagnies aériennes affirment que ce format leur permet d'offrir une gamme de tarifs, ce qui donne de la souplesse aux passagers.

Les défenseurs des consommateurs estiment que ce n'est pas la solution idéale et souhaitent que le coût total, avec des éléments tels que les bagages et le choix du siège, soit inclus dans le prix que les voyageurs voient lorsqu'ils envisagent de réserver leur voyage pour la première fois.

«Ils obligent le consommateur à passer par un long processus alambiqué avant d'obtenir le prix réel. Il est donc difficile de comparer. Cela signifie que lorsque quelqu'un fait une première demande de renseignements sur le prix, il peut ne pas disposer d'un prix comparatif réaliste pour comparer les prix», a déclaré Ken Whitehurst, directeur général du Conseil des consommateurs du Canada.

De petits moyens d'économiser

Les experts suggèrent qu'avec l'augmentation des frais, il est préférable d'être un voyageur avisé et de comprendre ce que vous n'avez pas vraiment à payer.

Par exemple, n'utilisez que des bagages à main et ne payez pas pour le choix du siège - si cela vous convient, ne payez pas pour le choix du siège, asseyez-vous là où la compagnie aérienne vous a assigné.