Au cours des deux dernières années, François Nadeau a choisi de faire quelque chose de rare parmi ses confrères producteurs de porcs québécois : investir dans l'avenir.



Malgré une conjoncture économique que les dirigeants de l'industrie qualifient de crise, M. Nadeau et son épouse, copropriétaire de leur entreprise, Julie Bogemans, ont décidé de construire un nouveau bâtiment pour loger certaines de leurs 1 200 truies.

Il est doté de systèmes d'alimentation et de refroidissement de haute technologie et d'enclos ouverts plus grands pour remplacer de nombreuses caisses et cages qui maintenaient les animaux confinés.

Lors d'une entrevue à sa ferme de Saint-Sébastien, une communauté rurale située à environ 50 kilomètres au sud-est de Montréal, M. Nadeau a expliqué que les changements ont été apportés en partie pour garantir que la ferme soit conforme aux nouvelles règles fédérales sur le bien-être des animaux qui entreront en vigueur en 2029.

«Malgré tout ce qui se passe, nous faisons partie de ceux qui croient encore à (l'élevage porcin), malgré les difficultés», a-t-il déclaré.

Des moments difficiles

Dans le contexte économique actuel, l’abandon total de la production porcine semble être l’option la plus populaire.

Récemment, plus de 20 % des producteurs de la province ont demandé un programme visant à indemniser les agriculteurs qui réduisent considérablement leurs troupeaux ou qui abandonnent leurs activités – un chiffre qui a choqué même les dirigeants de l'industrie qui sont bien conscients de la difficulté de la situation.

«Cela nous inquiète énormément», a déclaré Louis-Philippe Roy, président d'un groupe représentant les producteurs de porc du Québec, qui représentent environ 31 % de la production canadienne.

M. Roy affirme que la crise qui secoue actuellement l'industrie est créée par une «tempête parfaite» de facteurs, notamment les ralentissements induits par la COVID-19, la pénurie de main-d'œuvre dans les usines porcines, la fermeture de l'un des plus grands abattoirs de la province, une surabondance de porc à l'échelle mondiale, une forte les taux d'intérêt et la flambée des prix des céréales qui ont fait grimper le coût des aliments pour animaux de 60 pour cent.

En conséquence, dit-il, les agriculteurs québécois, qui négocient collectivement avec les entreprises d'abattage et de transformation du porc, ont dû accepter des prix qui leur font perdre entre 15 $ et 20 $ par animal produit.

Ken McEwan, professeur à la retraite de l'Université de Guelph et économiste agricole, affirme que l'industrie porcine canadienne a toujours été sensible aux fluctuations des prix, en partie parce qu'elle dépend fortement des exportations, notamment vers le marché chinois, qui a temporairement interdit les importations de porc canadien en 2019.

Même si les producteurs canadiens sont reconnus pour la qualité de leurs produits, a-t-il déclaré, «ce n'est pas seulement une question de ce qui se passe au Québec ou dans l'Est du Canada. Il s'agit également de facteurs mondiaux».

Les conséquences ont été particulièrement douloureuses au Québec, où le principal transformateur Olymel a fermé plusieurs installations et réduit sa capacité d'abattage de quelque 1,6 million de porcs par an.

À voir également : Fermeture d'Olymel à Princeville: dur coup pour des familles

Sébastien Pagé, propriétaire d'une maternité à l'est de Montréal qui produit entre 125 000 et 130 000 porcelets par année, affirme que le faible prix du porc oblige les producteurs à puiser dans un programme de stabilisation financé à la fois par les agriculteurs et le gouvernement.

Même si la production porcine, comme toute agriculture, est cyclique, il a déclaré qu'il était rare qu'une période de ralentissement dure aussi longtemps.

Il se dit déterminé à poursuivre ses opérations en Estrie, mais il retarde les programmes de rénovation ou d'agrandissement.

«En termes de projets que nous voulions réaliser, tout est sur la glace en ce moment», a-t-il déclaré. «Et c'est comme ça pour nous tous : soit c'est sur la glace, soit les producteurs veulent réduire.»

Paul Beauchamp, vice-président chez Olymel, affirme que le Québec a été durement touché dès le début de la pandémie de COVID-19.

La combinaison de fermetures temporaires, d’absentéisme et de règles de distanciation signifie que les usines de conditionnement ne peuvent plus suivre le volume.

En conséquence, l'entreprise a dû arrêter de produire des produits de grande valeur et se concentrer sur des coupes simples ne nécessitant pas de désossage, ce qui a entraîné une perte de 400 millions de dollars sur deux ans, dit-il.

Il affirme qu'Olymel, comme tous les autres acteurs de l'industrie, tente de sortir de la crise.

Pour Olymel, cela signifiait réduire la capacité d’abattage et se concentrer sur des produits de grande valeur qui atteignent un prix élevé sur des marchés comme le Japon, la Corée et l’Australie.

Il a ajouté que des efforts étaient également déployés pour développer le marché au Canada afin de le rendre moins dépendant des importations.

Même si M. Nadeau affirme que de nombreux facteurs de la crise échappent au contrôle des agriculteurs, il fait de son mieux pour réduire les coûts de production malgré la hausse des prix de l'assurance, de la main-d'œuvre et des aliments pour animaux.

Dans son nouveau bâtiment, les truies errent des enclos ouverts vers des baies d'alimentation plus étroites, où une machine lit une puce dans leurs oreilles et détermine au gramme près la quantité exacte de nourriture que chaque animal doit manger.

Ailleurs, dans une salle de maternité, une truie en cage allaite une rangée de porcelets nouveau-nés après en avoir accouché 20 le matin même.

Des ordinateurs surveillent chacune des truies individuellement, alertant M. Nadeau si elles n'ont pas mangé ou marché comme d'habitude.

Il a également intégré un nouveau système de ventilation conçu pour atténuer les étés plus chauds de la province en soufflant l'air des ventilateurs à travers un mur d'eau froide pour assurer le confort des truies afin qu'elles mangent bien et mettent bas des porcelets en bonne santé.

Il affirme que les changements concernent le bien-être mais aussi l’efficacité.

«Il devient de plus en plus important de pouvoir se démarquer, d'essayer tout le temps de rechercher de petites marges», a-t-il déclaré.

François Nadeau, Sébastien Pagé et Louis-Philippe Roy espèrent tous que l’industrie est sur le point de franchir un cap. Mais ils affirment que dans un avenir proche, il faudra au moins produire moins d’animaux, plus efficacement et selon des normes élevées, ce qui obligera les producteurs restants à investir comme l’a fait M. Nadeau.

L'industrie a décidé plus tôt cette année de réduire le nombre de producteurs de neuf pour cent.

Deux pour cent étaient déjà partis de leur propre gré avant l'annonce cette année du programme de retrait volontaire, tandis que les sept pour cent restants seront choisis parmi ceux qui ont postulé et recevront une compensation.

M. Roy, de la Fédération des producteurs de porc, se demande ce qui arrivera au reste des 22 % de producteurs qui ont postulé au programme mais qui ne seront pas choisis.

«Vont-ils continuer leur production ? Vont-ils réinvestir ? Ce sont des questions auxquelles je ne peux malheureusement pas répondre pour le moment», a-t-il déclaré.