Les projections d'un film d'horreur mettant en scène Winnie l'ourson ont été annulées abruptement à Hong Kong, mardi, suscitant des discussions quant à l'augmentation de la censure dans la ville.

Le distributeur de films VII Pillars Entertainment a annoncé sur Facebook que la sortie de Winnie the Pooh: Blood and Honey prévue jeudi avait été annulée avec «grand regret» à Hong Kong et dans la région voisine de Macao.

Dans une réponse par courriel à l'Associated Press, le distributeur explique avoir été informé par les cinémas qu'ils ne pouvaient pas projeter le film comme prévu, mais qu'il ne savait pas pourquoi. Les chaînes de cinéma concernées n'ont pas répondu immédiatement à une demande d’entrevue.

Pour de nombreux habitants, le personnage de Winnie l'ourson est une figure de moquerie envers le président chinois Xi Jinping. Les responsables chinois ont d’ailleurs brièvement interdit les recherches sur les réseaux sociaux pour le célèbre ourson dans le pays. En 2018, le film Christopher Robin, mettant également en vedette Winnie l'ourson, aurait été interdit d’être présenté en Chine.

Le retrait du film à Hong Kong a suscité des inquiétudes sur les réseaux sociaux concernant les libertés de plus en plus restreintes sur le territoire.

Le film devait initialement être projeté dans une trentaine de cinémas à Hong Kong, a écrit VII Pillars Entertainment la semaine dernière.

Le Bureau de l'administration cinématographique, des journaux et des articles indique avoir approuvé le film. Une projection initialement prévue mardi soir dans un cinéma a été annulée pour des «raisons techniques», a ajouté l'organisateur sur Instagram.

Kenny Ng, professeur à l'académie de cinéma de l'Université de Hong Kong, a refusé de spéculer sur la raison de l'annulation, mais a suggéré que le silence des critiques semblait recourir à des décisions commerciales.

En 2021, le gouvernement a resserré les directives et a autorisé les autorités à interdire les films qui enfreignent la loi générale.

M. Ng a mentionné que la ville avait connu davantage de cas de censure au cours des deux dernières années, visant principalement des films non commerciaux, tels que des courts métrages indépendants.

«Lorsqu'il y a une ligne rouge, il y a alors plus de tabous», a-t-il conclu.