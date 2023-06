Les comportements dangereux sur la route — particulièrement les excès de vitesse — semblent être monnaie courante dans les quartiers résidentiels du Québec, selon une récente enquête de la Direction de la recherche en sécurité routière de la Société de l'Assurance Automobile du Québec (SAAQ).

L'étude, menée en 2022 et dévoilée par l'Association des directeurs de police du Québec (ADPQ), met en lumière des statistiques peu rassurantes alors qu'on y démontre que 71% des conducteurs dépassent les limites de vitesse près des écoles et des parcs et que 51% des chauffeurs dépassent les limites de vitesse dans les zones résidentielles.

«Avec l’arrivée du beau temps, la fin des classes et le début des camps de jour, il est important que les conducteurs se rendent compte de leur responsabilité», implore Pierre Brochet, président de l’ADPQ, via un communiqué acheminé aux médias.

Ainsi, selon les données diffusées par la SAAQ et l'ADPQ, 24% des conducteurs dépassent de plus de 10 km/heure la limite de vitesse fixée dans les zones de 30 km/heure. Cette proportion est de 35% pour les zones où le maximum est de 100 km/heure.

Dans la documentation remise par l'ADPQ, on peut voir que seulement 34% des conducteurs respectent la limite de vitesse imposée sur la route dans la période entre 8h et 11h le matin, soit une période où l'on retrouve plus d'enfants sur les routes en raison, notamment, de l'école et de la garderie. Pour le retour à la maison, entre 17h et 20h, le taux de conducteur respectant les limites de vitesse sur la route est de 39%.

L'étude de la SAAQ démontre aussi que les conducteurs ne respectent pas les limites de vitesse dans un peu plus de 45 % des cas sur les routes numérotées et dans 76% des cas sur les autoroutes.

L'enquête est basée sur plus de 21 000 observations faites par six enquêteurs dans différentes régions du Québec, soit le Bas-Saint-Laurent, la Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, l'Estrie, Lanaudière, les Laurentides, Laval, la Mauricie, Montréal, l'Outaouais et le Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Capsule pour sensibiliser les conducteurs

C’est dans ce contexte que l’ADPQ a décidé de lancer une capsule sur la vitesse au volant afin de bien faire comprendre à la population que «les policiers ne donnent des contraventions pour le plaisir, mais pour sauver des vies et éviter des dommages collatéraux.»

 

La vidéo, qui s’inscrit dans la campagne de valorisation du métier policier, a été tournée avec des policiers du Service de police de la Ville de Blainville et met de l’avant quatre grands objectifs : mieux faire connaître le quotidien des policiers, faire découvrir l’humain derrière l’uniforme, développer les bons réflexes citoyens et augmenter la fierté des policiers.

Le lancement de cette vidéo s’inscrit également dans l’Opération Nationale Concertée (ONC) vitesse qui se déroule du 9 au 15 juin.

Hausse des décès sur la route au Québec en 2022

La Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) a par ailleurs dévoilé lundi son bilan routier pour l’année 2022. Il y a eu une hausse de 13,2 % des décès reliés à des accidents de la route l’an dernier en comparaison avec la moyenne des cinq années précédentes.

La SAAQ et le gouvernement Legault qualifient cette hausse de «préoccupante». Il y a eu 392 décès sur les routes du Québec. La SAAQ a cependant indiqué que le nombre de personnes accidentées a diminué de 10,4%.

Sur le lot des personnes décédées en 2022, 216 étaient des occupants d’une automobile ou d’un camion léger; mais il y a aussi eu de nombreuses victimes chez les piétons (79). On a recensé une hausse de 22,7% des décès chez les piétons par rapport à la moyenne de 2017 à 2021.

Avec des informations de Guillaume Théroux, Noovo Info.