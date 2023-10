Moins de 10% de la musique que les Québécois ont écoutée sur les plateformes de diffusion en continu en 2022 était interprétée par des artistes d’ici, constate l’Institut de la statistique du Québec.

Selon les calculs de l’Observatoire de la culture et des communications de l’institut, les Québécois ont enregistré 23,9 milliards d’écoutes sur les plateformes de streaming, mais seul 1,9 milliard de ces écoutes était attribuable à des œuvres interprétées par des artistes du Québec.

En fait, le bulletin La consommation d’enregistrements musicaux au Québec en 2022 relève que les Cowboys Fringants (15e), Charlotte Cardin (20e) et Enima (24e) sont les seuls trois interprètes québécois du top 25 des artistes les plus écoutés par les Québécois sur Spotify, Apple Music et les autres plateformes de diffusion en continu.

En outre, l’Institut de la statistique déplore la «faible place» des pistes francophones dans le palmarès d’écoute en streaming. Selon le bulletin de son observatoire, parmi les 10 000 pistes les plus écoutées la part des enregistrements interprétés en français est de 8,6 %.

Parmi les autres constats, l’Observatoire de la culture et des communications relève que la majorité des écoutes québécoises en 2022 (70%) ont été comptabilisées dans la région métropolitaine de Montréal et que les nouveautés d’interprètes du Québec sont peu écoutées (2,3% de la consommation).

Ces données viennent appuyer le fait qu’il est difficile actuellement pour les artistes québécois de se faire une place sur les plateformes d'écoute. Le gouvernement du Québec vient d’octroyer un financement 975 000$ sur trois ans à l'entreprise montréalaise MétaMusique pour aider à accroître la popularité des artistes québécois sur les plateformes de diffusion comme Spotify et AppleMusic.

À VOIR ÉGALEMENT | Le gouvernement octroie près de 1M$ à MétaMusique

Ceci dit, il semble y avoir un petit gain pour les produits en français dans l’industrie du disque, avec une hausse pour la première fois en cinq ans, bien que se continue le déclin des ventes de disques compacts (-19%), d’albums en fichier numérique.

Enfin, le vinyle représente maintenant près de 25% des ventes d’albums sur support physique, «du jamais vu en 20 ans» selon l’Observatoire de la culture et des communications.