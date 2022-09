À peine plus d’un Québécois sur cinq respecterait encore la distanciation physique dans les lieux publics et le lavage des mains, bien que la majorité des citoyens estime qu’une nouvelle vague de COVID-19 frappera la province cet automne, selon un récent sondage de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).

En date du 6 septembre 2022, l’INSPQ a publié des statistiques montrant les attitudes et les comportements des adultes québécois face à la COVID-19, et ce, après plus de deux ans de pandémie.

Les données recueillies montrent notamment que 75% des répondants croient qu’il y aura une autre vague de COVID-19, tandis que 26% des personnes sondées pensent que la pandémie est bel et bien terminée au Québec.

Les chiffrent notent une baisse du respect des mesures sanitaires depuis le début de la pandémie. Seulement 22% des Québécois respecteraient encore la distanciation physique et le lavage des mains, alors que 51% disaient respecter ces deux mesures en octobre 2020.

L’INSPQ illustre également que 75% des Québécois croient que s’ils attrapent la COVID-19, leur corps pourra combattre la maladie facilement.

Satisfaits de la vaccination

La majorité de la population québécoise (54%) croit que la vaccination a été efficace pour contrer les vagues de COVID-19. C’est toutefois au niveau du port du masque dans les transports en commun que les gens semblent mitigés. De plus, 40% croient que le port du masque est efficace, mais 39% pensent le contraire. 21% sont indécis quant au port du masque.

Ces données ont été publiées après le gouvernement du Québec ait fait état mardi d'une nouvelle baisse des hospitalisations liées à la COVID-19.

Québec notait un total de 1557 hospitalisations, dont 531 en raison de la COVID-19, soit une diminution de 124 par rapport à la veille.