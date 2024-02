À l'approche du deuxième anniversaire de la guerre en Ukraine, les Ukrainiens déplacés par la guerre et qui cherchent à faire du Canada leur foyer permanent ont peu de réponses sur ce que le gouvernement fera pour leur permettre de rester.

L'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, qui a débuté il y a deux ans, le 24 février, a provoqué une crise massive de réfugiés alors que des millions d'Ukrainiens ont fui le pays.

Depuis, le gouvernement fédéral a accordé 958 190 visas d’urgence temporaires à des Ukrainiens afin qu’ils puissent travailler ou étudier au Canada en attendant la fin de la guerre.

En date du 27 janvier, 221 231 personnes avaient déjà fait le voyage vers le Canada.

Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré avoir rencontré récemment l'une de ces familles à Winnipeg, et lui avoir parlé de la façon dont ses membres s'établissent au Canada et de leurs perspectives à long terme au pays.

«Leur deuxième fils avait vraiment des difficultés ici au Canada, mais le fils aîné s'est fait un groupe d'amis formidables», a raconté M. Trudeau, lors d'une conférence de presse mardi à Vancouver.

Le gouvernement «concentré sur la fin de cette guerre»

Lorsqu'il a été questionné à savoir si Ottawa prend des dispositions à long terme pour les personnes établies au Canada, M. Trudeau a répondu que son gouvernement libéral est «concentré sur la fin de cette guerre».

«On est là pour les gens d’Ukraine. On l’a été pour accueillir des gens qui sont à travers le pays, et on va continuer de les appuyer. On comprend tous qu’on veut que cette guerre finisse le plus rapidement possible, mais, entre temps, on va continuer d’être là pour soutenir l’Ukraine et les Ukrainiens contre l’invasion illégale et barbare de Vladimir Poutine.» -Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Parmi les arrivées récentes, 92 % envisagent de rester et de demander la résidence permanente, selon une enquête menée auprès des titulaires de visa d'urgence, effectuée à la fin de l'année dernière par l'organisme «Ukraine Safe Haven» et le ministère fédéral de l'Immigration.

Seul 1,4 % des répondants ont déclaré qu’ils envisageaient de retourner en Ukraine.

Sans programme désigné, plusieurs personnes ne seront pas admissibles aux filières d'immigration régulières, a déclaré Randall Baran-Chong, fondateur de Pathfinder for Ukraine, un groupe qui a aidé les Ukrainiens déplacés par la guerre à s'orienter dans le système d'immigration du Canada depuis l'invasion russe.

Certaines personnes ont postulé en tant que réfugiés et pour des raisons humanitaires – des critères qui ne sont pas conçus pour accueillir un groupe aussi important de personnes déjà au Canada, a expliqué M. Baran-Chong.

«Beaucoup d'Ukrainiens se trouvent actuellement dans une situation très difficile, a-t-il déclaré. Nous voulons leur offrir une voie digne vers la résidence permanente, plutôt que ces programmes qui conviennent à d'autres circonstances.»

L'organisation de M. Baran-Chong a lancé une pétition réclamant un programme désigné pour offrir la résidence permanente aux Ukrainiens déplacés par la guerre au Canada, et a demandé au député libéral Ali Ehsassi, président du comité des affaires étrangères de la Chambre des communes, de la déposer à la Chambre.

Une fois que cela se produit, le gouvernement doit répondre dans un délai de 45 jours.

«Nous pensons que cette pétition donnera aux Ukrainiens l'occasion d'entendre la réponse officielle du gouvernement au sujet d'une voie d'accès spécifique à la résidence permanente», a-t-il indiqué.

Une ligne d'assistance téléphonique disponible partout au pays

Le gouvernement permet aux personnes titulaires d'un visa d'urgence de demander une prolongation et a également créé un programme qui offre un statut permanent au Canada aux personnes ayant des membres canadiens dans leur famille.

Entre-temps, le gouvernement prévoit consacrer plus de 475 000 $ à l'expansion d'une ligne d'assistance juridique destinée aux Ukrainiens déplacés par la guerre au Canada, afin de les aider à comprendre leurs droits et à naviguer dans le système d'immigration.

«Cette contribution substantielle met en relation les Ukrainiens cherchant un refuge au Canada avec des avocats qui peuvent les aider sur des questions telles que le parrainage, les demandes de statut de réfugié et les questions liées au permis de travail», a précisé mardi le ministre de la Justice, Arif Virani.

La ligne d'assistance téléphonique, gérée par l'organisme Pro Bono Ontario, répond aux questions liées aux permis de travail, aux contrats de travail et même aux préoccupations des propriétaires et des locataires. Les nouveaux fonds permettront à la ligne d'assistance téléphonique de l'Ontario de desservir des Ukrainiens de partout au pays.

Cependant, les questions auxquelles elle répond portent de plus en plus sur l'immigration et les options de séjour au Canada.

Les visas d'urgence ont toujours été destinés à offrir un refuge temporaire aux personnes susceptibles de rentrer chez elles, a déclaré M. Virani.

«Si certains décident d'étudier, de rester, peut-être de rencontrer un nouveau partenaire, de se tailler une vie ici, ces options sont évidemment disponibles, et nous trouverons un moyen d'y parvenir.»