Les rentes du Régime des rentes du Québec (RRQ) augmenteront de 4,4% à partir de 2024, a annoncé le ministère des Finances, lundi.

Le ministre Eric Girard calcule que l'indexation de cette rente de Retraite Québec «aidera plus de 2,2 millions de bénéficiaires à maintenir leur pouvoir d'achat».

L'augmentation touche les bénéficiaires directs des rentes de retraite, de conjoint survivant, d'invalidité, d'enfant de cotisant invalide et d'orphelin.

Cette augmentation des rentes de retraite est calculée annuellement en fonction de l'Indice des prix à la consommation (IPC) de Statistique Canada pour la période de novembre à octobre, par rapport à la moyenne des 12 mois précédents.

L'indexation des rentes du RRQ au fil du temps

2019: 2,3%

2020: 1,9%

2021: 1,0%

2022: 2,7%

2023: 6,5%

2024: 4,4%

Source: Retraite Québec

Cette annonce survient à l’heure où presque un aîné sur trois est dans une situation financière précaire en raison des prix qui ne cessent d'augmenter. Ils sont de plus en plus nombreux à fréquenter les banques alimentaires afin de sortir la tête de l’eau.

Selon un sondage de la compagnie Sunlife, 30% des personnes de plus de 60 ans sont affectés par la hausse du coût de la vie.

Comment calculer sa rente de retraite du RRQ?

La rente de retraite du RRQ que touchent les bénéficiaires varie selon les revenus de travail et l'âge de l'accès à la rente. Des revenus plus élevés signifient une rente plus élevés, et les bénéficiaires qui en font la demande à 65 ans touchent 100% de leur rente. Ils touchent ainsi 25% des revenus moyens gagnés durant leur carrière, explique Retraite Québec sur son site web. Demander sa rente avant 65 ans signifie recevoir une rente plus faible à vie.

Voici le pourcentage de la rente de retraite auquel ont droit les bénéficiaires selon l’âge à laquelle ils font leur demande:

60 ans: 64% à 70%

61 ans: 71,2% à 76%

62 ans: 78,4% à 82%

63 ans: 85,6% à 88%

64 ans: 92,8% à 94%

65 ans: 100% (rente maximale)

66 ans: 108,4%

67 ans: 116,8%

68 ans: 125,2%

69 ans: 133,6%

Source: Retraite Québec

Avec de l'information de Véronique Dubé et la collaboration d'Émile Bérubé-Lupien pour Noovo Info.