Les républicains ont pris le contrôle de la Chambre des représentants des États-Unis mercredi, ramenant le parti au pouvoir à Washington et donnant aux conservateurs un levier pour s’attaquer au programme du président Joe Biden et déclencher une vague d'enquêtes. Mais une majorité réduite posera des défis immédiats aux dirigeants du parti et compliquera sa capacité à gouverner.

Plus d'une semaine après le déclenchement du scrutin, les républicains ont obtenu le 218e siège nécessaire afin de faire basculer la Chambre de leur côté. L’envergure de la majorité du parti ne sera pas connue avant plusieurs jours – ou semaines – car les votes dans les courses serrées sont toujours en voie d’être comptés.

Mais ils sont sur la bonne voie pour obtenir ce qui pourrait être la majorité la plus courte du parti au 21e siècle, rivalisant avec 2001, lorsque les républicains n'avaient qu'une majorité de neuf sièges. C'est bien en deçà de la victoire écrasante que les républicains avaient prédite pour les élections de mi-mandat de cette année, lorsque le parti espérait être en mesure de s’attaquer aux défis économiques et à la popularité à la traîne de Biden.

Au lieu de cela, les démocrates ont fait preuve d'une résilience surprenante, conservant des districts suburbains modérés de la Virginie au Minnesota et au Kansas. Les résultats pourraient compliquer les projets du chef républicain de la Chambre, Kevin McCarthy, de devenir président, car certains membres conservateurs se sont demandé s'il fallait le soutenir ou ont imposé des conditions à leur soutien.