Le violent tremblement de terre qui a touché le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie faisant des milliers de morts et de blessés est l’un des plus importants séismes à survenir dans les dernières années. Voici les séismes les plus meurtriers de la dernière décennie.

Le 14 août 2021, Haïti était secoué par un séisme de magnitude 7,2 sur l’échelle de Richter. Au moins 2200 personnes ont perdu la vie et des milliers d’habitations ont été détruites.



Crédit image | Matias Delacroix - The Associated Press

Le 28 septembre 2018, l'Indonésie est frappée par un séisme de magnitude 7,5 créant un tsunami et faisant au moins 4300 morts.



Crédit image | Tatan Syuflana, The Associated Press

Le 12 novembre 2017, l'Iran est ébranlé par un tremblement de terre de magnitude 7,3. Au moins 400 personnes sont tuées.



Crédit image | Vahid Salemi, The Associated Press

Le 19 septembre 2017, un séisme de 7,1 touche le centre du Mexique tuant au moins 260 personnes et faisant d'importants dégâts dans la capitale Mexico.



Crédit image | Marco Ugarte, The Associated Press

Le 24 août 2016, c'est le centre de l'Italie qui est secoué par un tremblement de terre de magnitude 6,2, faisant près de 300 morts.



Crédit image | Antonio Calanni, The Associated Press

Le 16 avril 2016, l'Équateur tremble alors qu'un séisme de magnitude 7,8 frappe. Plus de 650 personnes perdent la vie.



Crédit image | Rodrigo Abd, The Associated Press

Le 25 avril 2015, le Népal est ravagé par un séisme de 7,8, tuant près de 9000 personnes.



Crédit image | Niranjan Shrestha, The Associated Press