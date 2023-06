Tout indique que le dossier de la vente des Sénateurs d'Ottawa est sur le point de connaître son dénouement.

Un groupe dirigé par l'homme d'affaires torontois Michael Andlauer a conclu un accord de principe pour acheter 90 % et le contrôle opérationnel du club de la Ligue nationale de hockey.

L'équipe en a fait l'annonce par voie de communiqué mardi, après que des médias eurent rapporté l'information en tout début de journée.

Le communiqué ne précise pas le montant de la transaction, mais selon diverses sources médiatiques, elle se chiffrerait à près d'un milliard de dollars US.

Selon le communiqué, Anna et Olivia Melnyk, les filles adultes de l'ancien propriétaire Eugene Melnyk, conserveront une participation de 10% dans le club par l'intermédiaire de la succession Melnyk.

Sous réserve de l'approbation de la Ligue nationale de hockey et de la finalisation du processus de vente, Andlauer prendra le contrôle des opérations de l'organisation, ajoute le communiqué.

Andlauer est l'unique propriétaire des Bulldogs de Hamilton, un club junior de la Ligue de hockey de l'Ontario, et un propriétaire minoritaire du Canadien de Montréal.

Âgé de 57 ans, il est également le fondateur et le directeur général d'Andlauer Healthcare Group, qui possède des sociétés de chaîne d'approvisionnement en soins de santé, et le fondateur de la banque d'affaires Bulldog Capital Partners, basée à Toronto.

«Je crois que la base de supporters des Sénateurs est l'une des plus passionnées de la ligue», a déclaré Andlauer dans le communiqué publié par l'organisation ottavienne.



«Je suis impatient d'amener le succès de la franchise, tant sur la glace qu'à l'extérieur, à un niveau supérieur. L'avenir à court et à long terme de l'équipe est incroyablement prometteur et j'ai hâte d'apprendre à connaître l'équipe, la base de supporters et la communauté.»

Sportico et le quotidien Ottawa Sun ont été les premiers à annoncer la transaction.

Le conseil d'administration de Senators Sports & Entertainment a entamé le processus de vente de l'équipe en novembre dernier, après le décès du propriétaire Eugene Melnyk plus tôt durant l'année. Melnyk a laissé la franchise à ses filles, Anna et Olivia.

Plus tôt en juin, le commissaire Gary Bettman avait fait savoir que la vente de l'équipe était sur le point de se concrétiser, à une somme, avait-il estimé, d'environ un milliard de dollars.

Bettman a maintes fois déclaré que la vente des Sénateurs allait être conditionnelle au maintien de l'équipe dans la capitale canadienne.

En mai dernier, l'acteur Ryan Reynolds a décidé de retirer son offre avec le groupe Remington afin de faire l’achat des Sénateurs et du Centre Canadian Tire.

Ryan Reynolds a manifesté pour la première fois son intérêt pour l'achat des Sénateurs en novembre lors d'une apparition dans The Tonight Show. L’acteur connu pour son rôle de Deadpool a d'abord visité Ottawa en novembre pour assister à un match des Sénateurs et a également rencontré le commissaire de la LNH, Gary Bettman.

Le rappeur américain Snoop Dogg avait aussi fait partie d'une offre dirigée par l'entrepreneur basé à Los Angeles Neko Sparks pour l'achat des Sénateurs d'Ottawa. Enfin, dans le processus, l'artiste torontois The Weeknd avait rejoint Jeffrey et Michael Kimel du groupe Harlo Capital afin de tenter de faire l’acquisition du club.

Selon une récente évaluation de Forbes, les Sénateurs valent 800 millions de dollars, ce qui les place au 24e rang des 30 équipes de la LNH.

Avec de l'information de CTV News.