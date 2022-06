La Direction de la protection de la jeunesse a reçu en moyenne 363 signalements d'enfants par jour au Québec pour l'année 2021-2022. Il s'agit de 40 signalements quotidiens de plus que l'année précédente.

Le 19e bilan annuel des directeurs de la protection de la jeunesse dévoilé mardi sous le thème «J’aimerais vous dire» dénombre 132 632 signalements un peu partout en province au cours de l’année 2021-2022 , comparativement à 117 904 l'année précédente, ce qui représente une augmentation de 12,5 %.

«C’est clair que 12,5% c’est une hausse remarquable et c’est une hausse préoccupante parce que ça veut dire que nous avons des appels pour des enfants en détresse. Une hausse du nombre de signalements ça veut aussi dire que collectivement, on se préoccupe de nos enfants. Il faut aussi regarder les signalements retenus et là il y a une baisse. Cette baisse s’explique notamment par le fait que nous avons beaucoup de services de première ligne qui agissent en collaboration avec nos équipes et qui permettent à la DPJ d’agir comme un simple filet de sécurité autour des enfants», affirme Assunta Gallo, directrice de la protection de la jeunesse, CIUSSS Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal.

«Nous voulons que les jeunes reçoivent dans les meilleurs délais les services nécessaires pour leur sécurité et leur développement. Nos interventions doivent redevenir une mesure exceptionnelle», ajoute-t-elle.

Mme Gallo estime que des actions concrètes doivent être entreprises «rapidement afin de démontrer que les enfants sont une réelle priorité».

Dossiers retenus

En 2021-2022, les DPJ du Québec ont retenu 43 688 signalements, soit une baisse des signalements retenus de 2,3 % comparativement à l’exercice 2020-2021.



DPJ - 19e bilan annuel 2021-2022

Le taux de rétention des signalements est de 33 %. L’an dernier il était de 37,9 %.

Les signalements proviennent, encore cette année, en majorité des employés d’organismes publics (34 %) les proportions n’ayant presque pas bougé par rapport aux années précédentes.

Le principal milieu de vie des enfants pris en charge par la DPJ est toujours le milieu familial (53,7 %). On constate encore cette année qu’une plus grande proportion d’enfants demeure auprès d’une personne significative (14,7 %).

Des programmes et des ressources

Dans le cadre de leur bilan annuel, les directeurs et directrices de la protection de la jeunesse ont voulu mettre en lumière des initiatives qui peuvent avoir un effet aussi bien préventif que curatif sur les enfants et les familles.

En voici quelques exemples :

Le programme Agir tôt, disponible via les CLSC, vise une détection plus rapide des enfants susceptibles de présenter des carences sur le plan du développement, afin qu’ils puissent atteindre leur plein potentiel.

Le programme Mots d’enfants vise à stimuler le développement du langage chez les jeunes enfants. Élaboré par une maman orthophoniste spécialisée en protection de la jeunesse, il s’adresse particulièrement à ceux qui éprouvent des difficultés langagières.

Ma famille, ma communauté est une adaptation d’un programme américain qui vise à susciter la mobilisation et la concertation de toutes les ressources d’une communauté pour permettre à des familles vulnérables d’être bien accompagnées dans leur milieu. Offert par les CISSS et les CIUSSS.

L’initiative Espace parents s’adresse aux défis que pose la parentalité dans un contexte d’immigration. Le projet migratoire d’une famille est souvent centré sur l’intérêt de l’enfant, puissant vecteur d’intégration dans la nouvelle société. L’initiative Espace parents est offerte par 35 organismes communautaires répartis dans 14 régions du Québec.

Le programme LOTUS. Il s’agit d’un programme développé par Boscoville qui vise à réduire les risques de récidive dans le contexte de l’application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. Jusqu’en 2023, LOTUS sera expérimenté dans quatre régions du Québec: Montréal, Abitibi-Témiscamingue, Mauricie–Centre-du-Québec et Québec–Capitale-Nationale. On prévoit de déployer ensuite ce programme dans les CISSS et les CIUSSS de l’ensemble de la province.

Sachez qu’il existe aussi, dans chaque région du Québec, divers programmes qui visent à prévenir la négligence et qui ciblent les familles à risque.