S'asseoir et jouer à des jeux de société basés sur les chiffres comme le jeu des petits chevaux avec vos jeunes enfants pourrait aider à améliorer leurs compétences en mathématiques, suggère une récente revue de près de 20 études menées sur plus de deux décennies.



Ce texte est la traduction d'un article de CTV News.

Une étude publiée le 6 juillet dans la revue scientifique à comité de lecture Early Years a examiné 19 études réalisées depuis l'an 2000 et portant sur des enfants âgés de trois à neuf ans. Toutes les études, à l'exception d'une, se sont intéressées à la relation entre les jeux de société et les compétences mathématiques, ont précisé les chercheurs.

Certaines des jeux utilisés dans les études comprenaient des jeux bien connus tels que les dominos, ainsi que le jeu des petits chevaux.

Ils ont constaté que ce type de jeux aidait les enfants en ce qui concerne des compétences mathématiques telles que le dénombrement et l'addition.

«Les jeux de société renforcent les capacités mathématiques des jeunes enfants», a déclaré Jaime Balladares de la Pontificia Universidad Católica de Chile à Santiago, au Chili, qui est l'auteur principal de l'étude, dans un communiqué de presse.

«L'utilisation de jeux de société peut être considérée comme une stratégie ayant des effets potentiels sur les compétences mathématiques de base et complexes. Les jeux de société peuvent facilement être adaptés pour inclure des objectifs d'apprentissage liés aux compétences mathématiques ou à d'autres domaines.»

Les chercheurs affirment que, étant donné que les écoles maternelles utilisent rarement des jeux de société, l'étude visait à examiner toutes les preuves disponibles sur l'effet de ces jeux sur les enfants.

«Alors que les jeux de société peuvent améliorer la compréhension des connaissances, renforcer les interactions entre les joueurs et augmenter la participation et la motivation des enfants, il existe des preuves limitées d'évaluations scientifiques permettant d'estimer l'ampleur des effets de l'utilisation des jeux par rapport à l'enseignement traditionnel», indique l'étude.

Les chercheurs affirment que tous les enfants ayant participé aux études examinées avaient, en moyenne, des séances de jeux de société deux fois par semaine avec un adulte superviseur tel qu'un enseignant, un thérapeute ou un parent, d'une durée de 20 minutes pendant un mois et demi.

Certaines études ont fait jouer les enfants à un jeu de société avec des chiffres, tandis que d'autres ont joué à un jeu qui ne se concentrait pas sur les chiffres. D'autres études ont fait jouer tous les participants à différents types de jeux de société basés sur les chiffres.

Les études mesuraient les compétences mathématiques de chaque enfant avant et après les séances, en se concentrant sur des compétences telles que la nomination des nombres, la détermination si un nombre est plus grand qu'un autre, et l'addition et la soustraction.

Les compétences mathématiques des enfants se sont améliorées de manière «significative» dans 52 % de ces tâches après une séance, ont déclaré les chercheurs, tandis que 32 % des participants qui ont joué à un jeu basé sur les chiffres ont obtenu de meilleurs résultats que ceux qui n'y ont pas participé.

«Les futures études devraient être conçues pour explorer les effets que ces jeux pourraient avoir sur d'autres compétences cognitives et développementales», a déclaré Balladares.

«Un espace intéressant pour le développement d'interventions et l'évaluation des jeux de société devrait s'ouvrir dans les prochaines années, compte tenu de la complexité des jeux et de la nécessité de concevoir davantage et de meilleurs jeux à des fins éducatives.»