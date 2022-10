Avec 650 000 emplois directs et indirects et un apport direct au PIB canadien de près de 75 milliards de $ en 2021, le secteur des télécommunications fait bonne figure au sein de l’économie du Canada.



C’est ce qui ressort d’une étude de PricewaterhouseCoopers commandée par l’Association canadienne des télécommunications sans fil.

Le secteur canadien des télécommunications a également consacré plus de 21 milliards de $ en dépenses d'investissements et en licences de spectre en 2021, indique le rapport, soit 12,3 milliards de $ pour étendre et améliorer les infrastructures et 8,9 milliards pour acquérir de nouvelles licences de spectre nécessaires pour mettre en œuvre la 5G au pays.

L’étude de PricewaterhouseCoopers met aussi en lumière le fait que l’engagement du secteur canadien des télécommunications pourrait ajouter 97 milliards de $ au PIB du Canada d’ici 2035.

«Le secteur canadien des télécommunications a joué un rôle crucial dans le maintien de l'activité économique et sociale du pays depuis le début de la pandémie, et grâce à des investissements inégalés dans les infrastructures clés, il sera l'un des fers de lance de la reprise économique post-Covid au Canada», a déclaré Robert Ghiz, président et chef de la direction de l'ACTS.

Selon des données de l’Association canadienne des télécommunications sans fil, à la fin de 2020, la couverture sans fil s'étendait à 99,7 % du territoire où les Canadiens vivent et font des affaires, de même qu'aux autoroutes et aux grands axes routiers; le secteur devrait être en mesure d'assurer une couverture de 100 % du territoire d'ici 2026.