Un appel à la prudence est lancé par l'association québécoise de la maladie de lyme en ce début d'été.

Plusieurs cas d'infections ont été recensés au sud de la province, mais les tiques se répandent et certaines espèces ont même été remarquées jusqu'à la Côte-Nord.

Celle-ci se transmet aux humains par des piqures de tiques contaminées par la maladie Borrelia.

Bien que la maladie prend de l'ampleur et se retrouve un peu partout dans la province.

Les régions les plus touchées sont entre autres l'Estrie, la Montérégie et l'Outaouais

Le Dr Amir Khadir, microbiologiste et infectiologue au CHUM, prévoit que la maladie va se déplacer vers le nord de la province en raison du climat plus frais.

Bien qu'elle soit plus répandue en forêt, on peut également retrouvé dans des milieux plus urbains où l'herbe est plus longue.

Selon le président de l'association québécoise de la maladie de Lyme Carl Dubois, il faut rester vigilant, car ces petites bestioles sont présentes un peu partout dès que la température approche les zéro degré.

Les symptômes reliés sont généralement les migraines, la fatigue, faiblesse musculaire

Malgré que les personnes atteintes guérissent naturellement, il est recommandé en cas d'infection de retirer la tique puis de se rendre à la pharmacie.

Ces professionnels de la santé sont désormais autorisés à prescrire la première dose de médication a recevoir dans les 48 à 72 heures après une piqure.

Bref, pour éviter de contracter la maladie il est notamment conseillé de porter du chasse-moustique, des vêtements de couleur et des bas longs Enfin, comme annoncé par Québec il y aura bientôt des cliniques spécialisées en COVID longue et en maladie de Lyme dans plusieurs régions.

Mais, aucune date n’a encore été annoncée.

