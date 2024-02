Alors que l'Ukraine approche d'un sombre anniversaire dans sa guerre avec la Russie, la Croix-Rouge affirme que les habitants de ce pays déchiré par les conflits s'adaptent à une nouvelle normalité de maisons cannibalisées, d'électricité intermittente, de sirènes de raid aérien et d'attaques à la roquette.

L'organisme international affirme que les Ukrainiens ont accepté la dure réalité: avec des ressources limitées consacrées à la guerre, ils doivent se tourner les uns vers les autres pour faire avancer les choses.

Cela fera deux ans samedi que les troupes de Vladimir Poutine ont amorcé leur invasion de l’Ukraine.

Dans la ville d'Irpin, en banlieue de Kyiv, les ravages causés par l'occupation temporaire de la Russie au début de l'invasion demeurent visibles. Les centres commerciaux sont rasés, les maisons incendiées, un immeuble d’habitation éventré. Un autre gratte-ciel semble intact, mais une inspection plus approfondie révèle des trous béants dans les fenêtres et une feuille de contreplaqué clouée sur la porte d'entrée.

«Des millions de personnes ont perdu des proches, leurs maisons et tous leurs biens. Ils doivent repartir de zéro», déclare Maksym Dotsenko, directeur général de la Croix-Rouge ukrainienne.

Les combats, les sirènes de raid aérien et les bombardements restent une réalité quotidienne pour des millions d'Ukrainiens. Les conditions hivernales ont rendu la situation encore plus difficile, avec de nombreuses maisons endommagées ou détruites, et l'eau, le gaz et l'électricité limités.

Une grande partie de l’aide internationale a été destinée à l’armée, à la reconstruction des infrastructures économiques et à l’aide humanitaire d’urgence. Cela signifie que les Ukrainiens confrontés aux conséquences de la destruction ou des dommages causés à leurs maisons par des attaques à la roquette sont livrés à eux-mêmes.

Alors, ils se tournent les uns vers les autres.

Dasha Galayda et son groupe de bénévoles de l'organisation «Brave to Rebuild» passent leurs soirées et leurs fins de semaine à aider les habitants de Kyiv à déblayer les décombres et à réparer les maisons endommagées par les tirs de roquettes russes.

«Parfois, nous pouvons conserver certains objets, a déclaré Mme Galayda, 31 ans, décoratrice d'intérieur, en entrevue à La Presse Canadienne depuis un café du centre-ville de Kyiv. Mais il y a des endroits qui sont presque complètement détruits, et nous ne faisons que nettoyer.

«Il y a certains endroits où nous pouvons aider à reconstruire, c'est pourquoi nous essayons d'aider avec les fenêtres et les portes et de construire de nouveaux toits, donc nous essayons de combiner les deux.»

Enlever des gravats

Mme Galayda a déclaré qu'une cinquantaine de bénévoles se présentent chaque fin de semaine pour donner un coup de main.

Bien qu'il soit possible d'enlever des décombres, le plus grand défi consiste à trouver de l'argent pour acheter des matériaux de construction. «Nous essayons d'aider tous ceux qui viennent chez nous, a-t-elle déclaré. Parfois, les gens demandent des outils ou peut-être du matériel et nous n'en avons pas, mais nous pouvons aider à en trouver. Je pense que c'est en fonction de l'urgence.»

Ihor Michalchyshyn, PDG et directeur du Congrès ukrainien canadien, a déclaré qu'en Ukraine, c'est une question d'entraide entre voisins.

Parfois, c'est mis en musique: des jeunes jouent de la techno tout en déblayant les ruines. «C'était un peu comme des raves, mais c'était en quelque sorte un rave de nettoyage», a-t-il déclaré.

«De nombreuses maisons dans les communautés qui ont été touchées sont en quelque sorte dans ce demi-état d'ouverture et le problème de chaleur est énorme, surtout si l'hiver a été rude, rappelle M. Michalchyshyn. J'ai vu et entendu parler de nombreuses façons que les Ukrainiens ont trouvées pour s'entraider.»

Depuis février 2022, Affaires mondiales Canada affirme qu'Ottawa a engagé plus de 2,4 milliards $ en dons d'aide militaire à l'Ukraine.

Une aide au développement supplémentaire de 96 millions $ a été fournie pour répondre aux besoins émergents de l'Ukraine et 320 millions $ pour répondre aux besoins urgents tels que la nourriture, l'eau potable, les services d'assainissement, les soins de santé d'urgence et les abris temporaires.

M. Michalchyshyn a déclaré que le Canada et la communauté internationale pourraient fournir davantage. «En fin de compte, l'aide militaire les aidera à gagner la guerre — et plus vite nous gagnerons la guerre, plus vite les choses reviendront à la normale et les gens pourront reconstruire, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses en cours qui restent à faire», a-t-il déclaré.

En attendant, Mme Galayda assure qu'elle et son équipe vont continuer à travailler. «Le béton et les briques ne peuvent rien vous dire, mais les gens et leurs histoires sont vraiment touchants, dit-elle. Quand vous entendez ces histoires, ça vous brise le cœur chaque fois.»