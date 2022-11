L’équipe gagnante à la Coupe du monde de soccer 2022 recevra le trophée, la gloire, ainsi que la bière.

Selon son compte Twitter, Budweiser est la bière officielle de la Coupe du monde. Cependant, aucune boisson alcoolisée ne sera vendue durant l’évènement sportif.

En effet, le 18 novembre, la FIFA a acquiescé à la demande de la famille royale qui s’opposait à la vente de boisson alcoolisée. L’Islam est la religion officielle du Qatar.

Budweiser peut toujours vendre de la bière sans alcool, soit la Bud Zero, mais se retrouve avec une certaine quantité de bière qui devait être servie au cours de l’évènement qui dure près d’un mois.

Dans un tweet, Budweiser a annoncé que le vainqueur de la Coupe repartira également avec toute cette bière et a montré une image d’un entrepôt contenant un nombre inconnu, mais assez important, de caisses de la fameuse canette rouge.

New Day, New Tweet. Winning Country gets the Buds. Who will get them? pic.twitter.com/Vv2YFxIZa1