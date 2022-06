Poste Canada veut faire sa part dans la lutte contre les changements climatiques.

C’est avec l’objectif de réduire son empreinte écologique que la Société d’État a annoncé jeudi que son parc automobile sera entièrement électrifié d’ici 2040.

On estime que 50 % de la flotte des 14 000 véhicules le sera en 2030. Poste Canada alloue donc 1 milliard de dollars pour arriver à la carboneutralité au plus tard en 2050.

«Postes Canada possède l'un des plus grands parcs de véhicules au pays, plus de 68 000 employés, un important portefeuille immobilier et une vaste chaîne d'approvisionnement. Le défi est grand, et nous savons que l'écologisation de nos transports est essentielle», a fait savoir le président-directeur général Doug Ettinger.