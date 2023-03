La Société des alcools du Québec (SAQ) rapporte des ventes de 1,4 milliard de dollars pour le troisième trimestre de 2022-2023 — qui se terminait le 31 décembre 2022 — soit une hausse de 5,4 % par rapport au trimestre précédent.

Les résultats nets de la SAQ sont donc de 541,4 millions de dollars pour le troisième trimestre de l'exercice financier 2022-2023, en hausse de 9,2 % par rapport au trimestre de l'exercice précédent.

Les ventes provenant du réseau des succursales et des centres spécialisés — titulaires de permis, agences et autres clients — s'élèvent à un peu plus de 1,2 milliard de dollars, une hausse de 4,8%.

La SAQ attribue cette augmentation aux ventes de la restauration et des bars, notamment durant la période des Fêtes 2022, puisque cette dernière s'est déroulée sans restrictions sanitaires contrairement au trimestre comparatif.

En termes de volume, les ventes du dernier trimestre s'élèvent à 61,6 millions de litres.

La Société des alcools du Québec précise aussi que les ventes en ligne se sont établies à 34,3 millions de dollars, en diminution de 6 %, et qu'elles représentent 3,2 % des ventes effectuées auprès des consommateurs.

Le bilan de la SAQ démontre par ailleurs que le panier moyen des achats effectués par les consommateurs en succursale est passé de 71,45 $ à 68,95 $.

«Cette baisse s'explique principalement par un retour des consommateurs à leurs habitudes d'achat prépandémie», explique-t-on dans un communiqué envoyé aux médias.

Les produits québécois ont également la cote selon les chiffres des ventes du troisième trimestre de 2022-2023. En effet, les ventes de produits du Québec totalisent 199,6 millions de dollars, soit une hausse de 7,1 %.

Oui au vin d'épicerie

Les ventes réalisées auprès du réseau des grossistes-épiciers ont augmenté de 11,9 % pour s'établir à 137,8 millions de dollars. Les ventes en volume ont connu une hausse de 1,2 million de litres ou 8,5 % pour s'établir à 15,4 millions de litres.

Il est à noter que la SAQ agit comme grossiste auprès du réseau des épiceries et des dépanneurs du Québec. À ce titre, les ventes réalisées auprès de ce réseau ne reflètent pas nécessairement les ventes effectuées par ces établissements auprès des consommateurs.

Contribution au Trésor québécois

Au cours du troisième trimestre de l'exercice 2022-2023, les revenus de l'État québécois ont atteint 801,7 millions de dollars, soit une hausse de 7 % par rapport au même trimestre de l'exercice précédent. «Ce montant est composé de résultats nets tirés de l'exploitation et de taxes à la consommation», précise la SAQ.