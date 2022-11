Les ventes des détaillants canadiens ont diminué de 0,5 % à 61,1 milliards $ en septembre, en raison d'une baisse observée dans les stations-service et les magasins d'alimentation, a indiqué mardi Statistique Canada.

Cependant, l'estimation préliminaire pour octobre évoquait une croissance de 1,5 % des ventes, a précisé l'agence fédérale, tout en prévenant que cette donnée était provisoire et qu'elle ferait l'objet d'une révision.

Pour septembre, les ventes des stations-service ont diminué de 2,4 % à cause d'une baisse des prix, tandis que les ventes chez les concessionnaires d'automobiles et de leurs pièces sont restées essentiellement inchangées.

Les ventes des magasins d'alimentation ont reculé de 1,3 % en septembre. Celles des supermarchés et autres épiceries ont cédé 1,6 %, tandis que celles des dépanneurs ont rendu 1,5 %. Les ventes des marchands de matériaux de construction et de matériel et fournitures de jardinage ont retraité de 2,0 %.

Les ventes au détail de base — qui excluent les ventes d'essence dans les stations-service et celles des concessionnaires d'automobiles et de leurs pièces — ont diminué de 0,4 % en septembre.

Exprimées en volume, les ventes des détaillants ont reculé de 0,1 % en septembre.