Les ventes des fabricants canadiens ont progressé de 1,2 % à 72,9 milliards $ en mai, après avoir reculé de 0,1 % en avril, a indiqué vendredi Statistique Canada.

Les ventes de produits chimiques ont avancé de 4,8 % à 5,9 milliards $ en mai, stimulées par de plus fortes ventes de pesticides, d'engrais et d'autres produits chimiques agricoles en Alberta et par l'augmentation des ventes de produits pharmaceutiques et médicaux en Ontario, a expliqué l'agence fédérale.

Le secteur des véhicules automobiles a vu l'offre de puces à semi-conducteurs continuer de s'améliorer et ses ventes ont progressé de 4,8 % à 4,9 milliards $ en mai, après avoir reculé de 3,6 % en avril.

Entre-temps, les ventes du sous-secteur de la première transformation des métaux ont reculé de 6,9 % pour se chiffrer à 5,2 milliards $.

Statistique Canada a souligné que l'affaiblissement de la demande avait provoqué une contraction des activités de fabrication dans le monde entier, notamment en Chine, ce qui a entraîné une baisse des ventes dans l'industrie de la production et de la transformation des métaux non ferreux, à l'exception de l'aluminium.

Exprimées en dollars constants, les ventes d'ensemble des fabricants ont grimpé de 2,2 % en mai, ce qui signale un plus grand volume de biens vendus.