Deux indicateurs clés de l'économie ont grimpé en août, a indiqué lundi Statistique Canada. Les ventes des fabricants ont augmenté de 0,7 % pour atteindre 72,4 milliards $, tandis que celles des grossistes, en excluant le pétrole, les produits pétroliers, et autres hydrocarbures, ainsi que les graines oléagineuses et grains céréaliers, ont augmenté de 2,3 % pour se chiffrer à 83 milliards $.

Selon l'agence fédérale, les ventes manufacturières en août ont été stimulées par les sous-secteurs des produits du pétrole et du charbon, des aliments et des machines. Les ventes de produits du pétrole et du charbon ont augmenté de 10,5 % à 8,4 milliards $ en août, grâce à des volumes et des prix plus élevés, tandis que les ventes d'aliments ont augmenté de 1,5 % à 12,6 milliards $ en août, soit le niveau le plus élevé jamais enregistré.

Les ventes dans le sous-secteur des machines ont augmenté de 2,4 % à 4,8 milliards $, un sommet record, principalement en raison de la hausse des ventes de machines industrielles.

Statistique Canada a attribué l'augmentation mensuelle globale à la hausse des prix, les ventes en termes réels ayant en fait diminué de 0,7 % en août.

La grève des travailleurs portuaires en Colombie-Britannique, qui a pris fin au début du mois, a continué d'affecter le secteur manufacturier, mais dans une moindre mesure qu'en juillet, a précisé l'agence.

Environ 8,4 % des usines de fabrication ont indiqué que leurs activités avaient été affectées par la grève du mois d'août, principalement en raison des pénuries de matières premières et des perturbations du transport.

L'économiste Olivia Cross, de Capital Economics, a souligné que la hausse de 0,7 % de la valeur des ventes manufacturières était plus faible que prévu, compte tenu de la hausse des exportations.

«En effet, la baisse des volumes de ventes manufacturières suggère que le secteur ne profite plus de la fin des perturbations temporaires antérieures, notamment les pénuries de pièces, les incendies de forêt intenses et la grève dans les ports de Colombie-Britannique», a expliqué Mme Cross dans une note.

«Avec les enquêtes manufacturières indiquant une nouvelle tendance à la baisse et la hausse des taux d'intérêt susceptible de peser en particulier sur la fabrication de biens durables, les perspectives concernant les volumes de ventes du secteur manufacturier restent médiocres.»

Entre-temps, Statistique Canada a indiqué, dans un communiqué distinct, que les ventes du commerce de gros avaient augmenté, stimulées par le sous-secteur des machines, du matériel et des fournitures, et celui des produits divers.

Les ventes dans le sous-secteur des machines, du matériel et des fournitures ont augmenté de 5,2 % pour atteindre 18,6 milliards $ en août, enregistrant leur première augmentation en trois mois. Elles ont notamment été alimentées par la hausse des ventes dans le groupe des machines et du matériel pour l'agriculture, l'entretien des pelouses et le jardin.

Le sous-secteur des produits divers a vu ses ventes augmenter de 6,9 % à 10,3 milliards $.

Les ventes en Ontario ont été en tête des hausses provinciales, suivies de celles de la Saskatchewan et de la Colombie-Britannique. La majorité des provinces a fait état d'augmentations.

Statistique Canada a commencé à inclure les ventes de pétrole, les produits pétroliers, et autres hydrocarbures, ainsi que celles des graines oléagineuses et grains céréaliers, dans sa couverture du commerce de gros plus tôt cette année. L'agence exclut toutefois ces données pendant la première année, pour avoir des données historiques permettant une juste comparaison sur une base annuelle.