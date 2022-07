Selon un nouveau rapport de la TD, les ventes de maisons au Canada pourraient chuter de près d'un quart en moyenne cette année et rester faibles jusqu'en 2023.

Ceci est une traduction de CTV News Montreal.

Le rapport, préparé par les Services économiques TD et publié mercredi, indique que la banque a «considérablement» revu à la baisse ses prévisions de ventes de maisons et de prix par rapport à mars «car le resserrement de la politique monétaire a été plus marqué que prévu.»

À lire également:

Les Services économiques TD s'attendent à ce que l'augmentation des coûts d'emprunt «pèse lourdement sur l'activité du secteur du logement», le déclin du pic au creux, ou le point le plus haut et le plus bas du cycle économique, entre les premiers trimestres de 2022 et 2023 atteignant 33%.

L'activité du logement devrait commencer à «se raffermir», selon le rapport, mais rester faible avec la baisse des taux d'intérêt.

Cela se traduira par une baisse annuelle moyenne de 23% des ventes de maisons au Canada en 2022, avant de revenir à une baisse moyenne de 11,9% en 2023.

Les prix moyens des maisons au Canada entre les premiers trimestres de 2022 et de 2023 devraient également baisser en raison du refroidissement de la demande, les Services économiques TD prévoyant une baisse de 19% du sommet au creux, suivie d'une croissance modeste.

Vers une stabilité des prix?

Le rapport survient à la suite d'une série de hausses des taux d'intérêt par la Banque du Canada dans un contexte d'inflation record.

La Banque a augmenté son taux directeur de 50 points de base, soit un demi-point de pourcentage, jusqu'à 1,5% en juin.

La banque a déjà relevé son taux directeur en mars et en avril, et la prochaine annonce des taux est prévue pour le 13 juillet.

Le rapport des Services économiques TD indique qu'ils s'attendent à ce que le taux d'intérêt directeur atteigne 3,25% d'ici le quatrième trimestre de cette année.

Le sous-gouverneur de la Banque du Canada, Paul Beaudry, a déclaré le mois dernier que le taux directeur pourrait dépasser l'objectif précédent de 3%.

Le rapport des Services économiques TD ventile également la croissance et la baisse annuelles moyennes des ventes et des prix des maisons par province. La Colombie-Britannique et l'Ontario devraient connaître certaines des plus fortes baisses en 2022 et 2023, ce qui, selon les Services économiques TD, reflète les «détériorations importantes de l'accessibilité pendant la pandémie.»

Le Québec connaîtra une croissance modeste des prix similaires, et les ventes en Alberta devraient «reculer considérablement par rapport à leurs sommets records», mais rester plus proches des niveaux d'avant la pandémie jusqu'en 2023 par rapport à la Colombie-Britannique et à l'Ontario.

«Les prix devraient mieux se maintenir ailleurs au Canada, les meilleures conditions d'accessibilité du pays permettant d'amortir les autres marchés des Prairies et de Terre-Neuve-et-Labrador», indique le rapport.

«La forte croissance démographique et les conditions serrées devraient offrir un soutien des prix à court terme au reste de l'Atlantique, même si l'activité dans cette région devrait se refroidir avec la hausse des taux.»

Selon un rapport publié le mois dernier par Desjardins, les prix des logements au Canada pourraient chuter de 15% pour atteindre environ 675 000 $ en décembre 2023, en baisse par rapport au sommet d'un peu plus de 790 000 $ en moyenne atteint en février 2022.

Malgré cela, Desjardins affirme que 675 000 $ est toujours près de 30% plus élevé par rapport à décembre 2019, lorsque le prix moyen des maisons au Canada était de 530 000 $.

Avec les informations de CTV News et de la Presse canadienne