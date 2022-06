Un ralentissement des ventes de maisons a continué de se dessiner à Montréal le mois dernier, celles-ci ayant chuté de 9 % par rapport au même mois l'an dernier, a indiqué vendredi l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ).

Au total, 4874 ventes ont été enregistrées dans la région métropolitaine pour le mois de mai, une baisse par rapport aux 5354 transactions de mai 2021, a précisé le groupe.

Le ralentissement des ventes a été le plus évident dans la catégorie des plex, soit les immeubles de deux à cinq logements comme les duplex et les triplex. Leurs ventes ont diminué de 15% sur un an.

Les maisons unifamiliales ont vu leurs ventes chuter de 7%, tandis que celles des copropriétés ont diminué de 10%.

L'APCIQ a précisé que les prix médians étaient passés de 580 000 $ en avril pour les maisons unifamiliales à 576 000 $ en mai, ce qui représentait leur deuxième baisse mensuelle consécutive, une première depuis juin 2021. Cependant, le prix médian du mois dernier est toujours supérieur de 16 % à celui de mai 2021.

Les nouvelles inscriptions à la vente ont grimpé de 12 % le mois dernier pour se chiffrer à 7152, alors qu'elles avaient été 6360 il y a un an. Le nombre d'inscriptions actives est cependant resté pratiquement inchangé par rapport à mai 2021.