Selon les plus récentes données de Statistique Canada, le nombre de voyages effectués au Canada par des résidents de pays d'outre-mer en septembre 2022 était plus de trois fois supérieur à celui enregistré au même moment en 2021.

De façon plus précise, en septembre 2022, 468 600 résidents de pays d'outre-mer sont arrivés au Canada, en hausse par rapport aux 153 400 arrivées enregistrées en septembre 2021 et un peu plus de la moitié (55,2 %) de ceux qui sont arrivés au Canada en septembre 2019.

Statistique Canada précise que les arrivées en provenance d'Europe, soit 270 600 arrivées, sont demeurées le segment le plus important des arrivées de résidents de pays d'outre-mer au cours du mois de septembre 2022. La reprise du marché asiatique, qui s'est chiffré à 89 300 visiteurs, a continué toutefois d'accuser un retard.

Statistique Canada précise également que les résidents des États-Unis ont effectué près de 1,6 million de voyages au Canada en septembre, ce qui représente un niveau trois fois supérieur à celui enregistré en septembre 2021 et plus des deux tiers (68,0 %) du nombre de voyages effectués en septembre 2019. Il s'agit du plus haut niveau de reprise depuis le début de la pandémie.

À VOIR | Rodolphe Christin veut «remettre en question» nos envies de voyage

Globalement, en septembre toujours, le nombre d'arrivées internationales au Canada - visiteurs non résidents et canadiens revenant au pays - a atteint environ les deux tiers (65,6 %) du niveau enregistré en septembre 2019, avant la pandémie de COVID-19. En ce qui concerne les résidents canadiens, le nombre de voyages de retour en septembre 2022 s'élève à presque 3,0 millions.

Dans son rapport, Statistique Canada ajoute que les défis en matière d'emploi ont entraîné des annulations de vols, de longues files aux postes de sécurité et des pertes de bagages dans les principaux aéroports du Canada au cours de l'été 2022.

L'organisation gouvernementale précise toutefois que «ces pressions ont été atténuées en raison de la diminution habituelle des volumes observée en septembre, qui marque la fin de la saison touristique estivale achalandée.»

Par ailleurs, depuis octobre dernier, l'ensemble des exigences aux frontières liées à la COVID-19, y compris la vaccination, l'obligation d'utiliser l'application ArriveCAN ainsi que les exigences relatives aux tests de dépistage et à la quarantaine, ont pris fin pour tous les voyageurs arrivant au Canada par voie terrestre, aérienne ou maritime.

À lire également : C'est la fin des consignes sanitaires applicables aux voyageurs au Canada

Et les voyages des Canadiens?

En septembre dernier, 538 700 résidents canadiens sont rentrés d'un voyage outre-mer, soit plus d'une fois et demie le nombre de ceux qui sont revenus au cours du même mois en 2021 (313 600), indiquent les données de Statistique Canada.



«Bien qu'une baisse saisonnière normale par rapport à août 2022 ait été enregistrée en septembre, le rythme de la reprise a diminué de manière considérable. Le nombre de voyages vers des pays d'outre-mer effectués par des résidents canadiens s'est établi à 61,4 % de celui enregistré en septembre 2019, avant la pandémie. Il s'agit d'un recul comparativement au taux de reprise de 67,3 % enregistré en août 2022 (par rapport à août 2019)», peut-on lire dans le rapport de Statistique Canada.