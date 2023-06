Le CF Montréal aurait souhaité être récompensé pour tous les efforts des dernières semaines, mais il aura peut-être manqué de temps.

Les Whitecaps de Vancouver ont résisté à une intense poussée des Montréalais en fin de match et ils ont triomphé 2-1, mercredi soir, pour remporter le Championnat canadien.

Dominé pendant presque toute la rencontre, le Bleu-blanc-noir a rendu les choses intéressantes grâce au troisième but du tournoi de Sunusi Ibrahim. Dans les arrêts de jeu, le Nigérian avait le but égalisateur au bout de la tête, mais le gardien Yohei Takaoka a réalisé un arrêt spectaculaire en plongeant avant de saisir le tir de Mason Toye pour confirmer la victoire des siens.

Il s’agissait d’un 10e match en 33 jours pour le CF Montréal, qui a longuement valsé entre la MLS et le Championnat canadien au cours des dernières semaines. Il avait d’ailleurs mis tous ses œufs dans le même panier pour ramener à la maison une autre coupe des Voyageurs.

«Les joueurs ont tout donné jusqu’à la dernière seconde. Nous avions les jambes lourdes, alors que c’est la cinquième semaine de suite au cours de laquelle nous jouons le mercredi et le samedi, mais ce n’est pas une excuse, a mentionné l’entraîneur-chef Hernan Losada. Nous avons joué avec beaucoup de fierté et de dévouement. C’est une belle expérience pour les joueurs et ils doivent apprendre de ces moments.»

Takaoka peut remercier son vis-à-vis Jonathan Sirois pour avoir eu l’occasion de réaliser son arrêt héroïque aux dépens d’Ibrahim.

Sirois a réalisé sept arrêts, dont plusieurs spectaculaires en première demie. Sans son brio, le pointage aurait beaucoup plus ressemblé au dernier affrontement entre les deux équipes. Le 1er avril, lors d’un match de la MLS, les Whitecaps avaient servi une leçon de 5-0 au Bleu-blanc-noir.

L’entraîneur-chef des Whitecaps, Vanni Sartini, s’est dit grandement satisfait des 80 premières minutes de ses hommes, mais il aurait aimé être un peu plus à l’aise sur les lignes de côté en fin de match.

«J’étais très heureux de notre jeu pendant 80 minutes. Les manchettes aujourd’hui auraient parlé du fait que Lionel Messi arrive en MLS, mais que les Whitecaps jouent encore mieux que lui, a déclaré Sartini avec un sourire en coin. Sirois était le seul joueur qui les gardait dans le match. Après, nous n’avons pas été assez matures pour gérer ces situations et il y a eu 15 minutes au cours desquelles nous avons eu peur. Ils ont eu une très grosse occasion, mais Yohei a réalisé tout un arrêt.»

Les Whitecaps ont soulevé la coupe des Voyageurs pour la troisième fois de leur histoire et ils sont devenus la première équipe depuis le Toronto FC, de 2016 à 2018, à défendre son titre canadien avec succès. Cette victoire a également permis à la formation de Vancouver d’obtenir son billet pour le prochain tournoi de la Ligue des Champions de la Concacaf.

«Nous sommes au septième ciel d’avoir pu gagner un deuxième titre d’affilée. C’est la première fois que ça se produit pour cette équipe, a indiqué Sartini. Je suis heureux pour les joueurs, pour tout le monde qui travaille avec l’équipe, pour les partisans. J’ai dit aux joueurs avant la partie que j’étais fier de travailler avec eux et qu’ils m’inspiraient.»

Brian White et Ryan Gauld ont enfilé l’aiguille pour les Whitecaps, qui n’ont pas perdu à domicile depuis le premier match de la saison de la MLS, le 25 février. Julian Gressel a été nommé le joueur le plus utile du tournoi.

Grâce à son but à la 83e minute, Ibrahim s’est emparé du sommet des marqueurs du tournoi avec trois réussites. Il avait également terminé au premier rang des buteurs l’an dernier.

Le CF Montréal reprendra l’action dès samedi soir, lorsque Minnesota United sera en visite au stade Saputo.

Sirois s’illustre

Les Whitecaps étaient prêts pour cette finale, mais Sirois a rapidement prouvé qu’il l’était tout autant que ses adversaires.

Dès la sixième minute, Sirois a plongé à sa droite pour voler un but certain à Tristan Blackmon, qui venait de rediriger le ballon de la tête. Quelques instants plus tard, le Québécois a sorti la jambe droite pour stopper un tir de Levonte Johnston qui avait changé de trajectoire.

Le CF Montréal a tranquillement pris son rythme et il a réussi à construire quelques attaques intéressantes, mais certains centres ratés ou des passes trop vives dans le dernier tiers ont freiné les menaces.

Pendant ce temps, Sirois a continué à mettre son empreinte sur le match.

À la 42e minute de jeu, Victor Wanyama a perdu le ballon au centre et les Whitecaps ont aussitôt contre-attaqué. Johnston a glissé le ballon à White dans la surface de réparation, mais son tir a été bloqué par le plongeon du gardien montréalais. Moins de deux minutes plus tard, Sirois a sauté pour repousser une violente frappe de Gressel.

Le Bleu-blanc-noir a eu une très belle occasion d’ouvrir le pointage seulement quelques secondes plus tard. Mathieu Choinière a passé le ballon à Ariel Lassiter, qui a tenté de surprendre Takaoka avec un tir entre ses jambes, mais le gardien a tout juste fermé la porte.

«Lors de chaque finale, il y a des moments qui peuvent faire basculer le cours du match. Un de ceux-ci est notre occasion avant la mi-temps. C’était notre occasion de rentrer au vestiaire avec une avance de 1-0», a observé Losada.

C’est finalement l’équipe locale qui s’est inscrite au tableau indicateur en premier. À la 57e minute, Gressel a effectué un très haut centre tout juste à l’entrée de la surface de réparation. Sirois a mal calculé sa sortie et White a pu maîtriser le ballon avec son corps avant de l’envoyer dans une cage béante.

Le ciel est tombé sur la tête du CF Montréal à la 64e minute, quand Ahmed Hamdi a commis une faute sur Gauld dans la surface de réparation. L’arbitre a accordé un penalty aux Whitecaps et Gauld a lui-même tiré avec succès au fond du filet.

«Le jour avant un match, je décide toujours où je vais tirer s’il y a un penalty, a fait savoir Gauld. Dès que j’ai le ballon, je sais que c’est dans cette direction que je vais. J’essaie de m’assurer que si le gardien réalise l’arrêt, que c’en soit un spectaculaire.»

Sirois a réalisé un arrêt clé aux dépens de White à la 71e minute et il s’est avéré important, car Ibrahim a réduit l’écart à 2-1 à la 83e minute, après avoir accepté un centre de Choinière.

Le CF Montréal n'a cependant pas été en mesure de niveler le pointage.